焚琴煮鶴 南特大教堂管風琴難逃祝融

文/MUZIK

繼去年4月巴黎聖母院大火之後，日前羅亞爾河畔、南特市中心大教堂的滾滾濃煙，再次引發眾人關注。該案起火原因尚未明朗，法國政府已在調查，是否有人為縱火可能。

這次聖彼得與聖保羅教堂的烈燄，從這座哥德式教堂標誌性的高塔之間竄出，雙塔之間的大花窗玻璃破裂、焦黑一片。當地消防單位事後說明，教堂屋頂未受損、火勢受到控制、目前沒有人員傷亡。

比起燒到塌陷的聖母院，南特的狀況似乎輕微得多，但真正嚴重的是，這次火災奪去了教堂的「靈魂」，讓建於17世紀的管風琴毀於一旦。羅亞爾—大西洋省消防隊長Gen. Laurent Ferlay在記者會上指出：「損害集中在管風琴處，看起來已讓它全毀。置琴的平臺非常不穩，有坍塌之虞。」

▲位於大花窗正後方的管風琴，這回難逃一劫、燒個精光

不過這座15世紀誕生、1891年完工的教堂，並不是第一次著火——堂內的管風琴就是從1972年的火災中倖存下來的，只是被燒掉不少木造結構——後來毀壞的部分以混凝土取代，也讓這次的火勢受到限制。

南特市長Johanna Rolland表示：「這是我們歷史的一部分、是我們遺產的一部分……它的樣貌與故事，都深入我們心中，但目前情形，似乎與1972年的狀況不可同日而語。」

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