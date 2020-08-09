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單手雙手都迷人 傳奇大師佛萊雪逝世
文/MUZIK
美國鋼琴大師佛萊雪（Leon Fleisher）於8月2日以92歲高齡，在巴爾的摩的醫院病逝，消息已由其子朱利安親自證實。
早在1950年代，佛萊雪即登上演奏生涯巔峰，作為美國出身的頂尖音樂家之一，以詮釋貝多芬、布拉姆斯、舒伯特及拉赫曼尼諾夫、德布西、李斯特，還有當代美國作曲家的音樂見長。
但1960年代早期，他的右手就因練習過度，罹患局部肌張力障礙，幸而佛萊雪走出曾想自殺的低谷，除了轉換跑道，將觸角伸向指揮、教學等領域，先於1959年進入琵琶第音樂學院任教，後又加入壇格塢音樂中心的陣容，並於1986至1997年間擔任該處藝術總監——朱利安就提到，父親直到上週都還在教課、舉行大師班——也沒有放棄演奏，而是改為專攻只用左手的曲目，演繹拉威爾、普羅高菲夫、布瑞頓、聖桑、布拉姆斯、巴赫（布拉姆斯改編版）、康果爾德、舒密特等音樂家的該類名作。多年之後，經深層按摩技術（Rolfing）綜合肉毒桿菌注射緩解症狀，讓他在1995年又得恢復雙手演奏，並持續職業演出和錄音，成為不被病痛所困、左右手皆能「開弓」的超級琴人。
《MUZIK》也曾於2010年專訪佛萊雪，高人已遠，於斯回顧。
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