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2020臺北市音樂季開跑！《燈．影》跨界製作打頭陣

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲首圖：北市交首席指揮殷巴爾即將返台，於2020臺北市音樂季帶來五場音樂會系列（© Rikimaru Hotta）
▲首圖：北市交首席指揮殷巴爾即將返台，於2020臺北市音樂季帶來五場音樂會系列（© Rikimaru Hotta）

文/MUZIK

隨著臺灣疫情緩解，各樂團也揮別上半年節目各種取消的陰霾，端出一檔檔精采的嶄新樂季！臺北市立交響樂團於前日公告「2020臺北市音樂季－大地新聲」精采內容，除了首席指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）將不辭「檢疫14日」規定、千里前來與臺灣樂迷相會外，8月22日與23日的開季音樂會，更將世界首演北市交50週年團慶委託新作：潘皇龍《大燈對》管弦交響協奏曲，同時搭配新生代代表性舞團──丞舞製作團隊，以及青年指揮家吳曜宇，共同交織出當代樂遇上現代舞的《燈．影》全新表現！

團慶新曲　跨界呈現

北市交團長何康國表示，《大燈對》一曲早在去年樂團50週年慶時就已完成，也早已進行錄音，一直在思考要用什麼方式進行現場首演：「正巧去年在愛丁堡藝穗節時，看到了丞舞製作團隊的演出，便覺得兩者可以做出結合，邀請他們來未此作編舞。」原本僅是單純創作樂曲的潘皇龍，聽到此曲將以舞蹈的方式表現，其實嚇了一跳：「因為是北市交的團慶委託，我就以北管的〈大瓶爵〉與〈大燈對〉兩首曲牌作為基底，它們都是皇帝出軍前點兵的音樂，相當適合團慶的氣氛。」加上對於北市交團員的熟悉度，潘皇龍特別用「管弦交響協奏曲」的方式，讓各聲部團員都能一展長才，擁有發揮的機會。

即便原本不是為了舞蹈而寫，潘皇龍還是非常樂見此作與現代舞的結合，丞舞製作團隊的編舞家蔡博丞回憶道：「我一開始跟潘老師見面時，說我完全沒學過樂理，沒想到潘老師回答我說：『那你晚一點再學，直接用你聽到的想法來編舞。』」由於《大燈對》管弦交響協奏曲並非標題音樂，蔡博丞只能完全打開耳朵，感受接近1小時的音樂流動，針對五個樂章皆有自己的一套詮釋方式，有趣的是，在他講述自己對於此作的構思與畫面時，潘皇龍深深感到「完全都通」，順利促成《燈．影》的合作。

除了舞蹈與音樂的跨界碰撞外，《燈．影》還有一項特殊的安排，就是要把樂團同樣擺在舞臺上，舞蹈則是在原本樂池部分升起的空間，因此丞舞製作團隊本次只安排了6位舞者，才能在有限的空間內盡情舞動。這樣的配置，對於指揮家吳曜宇來說，卻是一大挑戰，有別於歌劇、音樂劇等可以「看著」臺上演出指揮，要如何讓舞團在背後但依然呈現出默契，有待排練時磨合：「不過潘老師此首曲子速度其實不算是很快，應該是沒有太大的問題。」

▲2020臺北市音樂季將以《燈．影》開啟序幕，左起為編舞家蔡博丞、北市交團長何康國、作曲家潘皇龍、指揮家吳曜宇
▲2020臺北市音樂季將以《燈．影》開啟序幕，左起為編舞家蔡博丞、北市交團長何康國、作曲家潘皇龍、指揮家吳曜宇

大師重逢　馬勒新聲

《影．舞》的演出，也象徵著「2020臺北市音樂季」的開幕，北市交團長何康國表示，即便疫情讓全球音樂市場停擺，但北市交依然做出最大努力，呈現出「國際化」的安排。去年上任首席指揮的殷巴爾，在睽違半年後，再度來臺與臺灣觀眾見面，何康國特別提到：「殷巴爾十分盼望回到臺灣，相當樂意配合臺灣目前規定的防疫安排，在飯店檢疫14天，唯一要求只有希望能跟他老婆兩人一起隔離。」更讓樂迷驚喜的是，在11月開始的5場系列音樂會中，殷巴爾除了繼續「全集式」的馬勒第5、7號交響曲與《悼亡兒之歌》外，還安排了德弗札克《新世界》交響曲、伯恩斯坦第三號交響曲與巴爾托克管弦樂協奏曲等精采曲目，另外還會和小提琴家曾宇謙、絲凱德（Baiba Skride）及季先科（Diana Tishcehnko）合作，帶來膾炙人口的孟德爾頌、西貝流士與柴科夫斯基小提琴協奏曲，展現出大師在馬勒之外的寬廣魅力。

更讓人驚喜的，是前幾年也曾與北市交合作、長號之神林柏格（Christian Lindberg）也出現在「2020臺北市音樂季」的節目當中，這次他將演而優則指，除了與北市交長號首席共同演出雙長號協奏曲外，更要指揮伯恩斯坦、葛利格等作品，並帶來自己的創作《Akbank Bunka》小號協奏曲與管弦樂曲《假新聞》，將是給予樂迷十足感官刺激的兩場音樂會。

在以完整樂團編制為主的「大師系列」之外，2020臺北市音樂季還有「室內沙龍」與「星光系列」等雅俗共賞的節目安排，從電影配樂到臺灣民謠、從經文聖歌到皮亞佐拉，將帶來音樂無比的想像空間。更值得一提的，是12月27日的最終場音樂會，安排全場貝多芬盛宴，以《莊嚴彌撒》〈榮歸主頌〉、《合唱幻想曲》等合唱團曲目作為主體，並且用第九號交響曲第四樂章作結，將貝多芬的不屈撓力量，透過〈歡樂頌〉送給全世界。

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