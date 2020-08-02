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故人未至冷暖自怡 福爾摩沙愛樂2020年度音樂會

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲首圖：福爾摩沙愛樂管絃樂團受主辦單位邀請，於法國Les rencontres musicales de Chaon音樂節演出
▲首圖：福爾摩沙愛樂管絃樂團受主辦單位邀請，於法國Les rencontres musicales de Chaon音樂節演出

文/MUZIK

曾於2015、2017兩度邀請義大利低音管傳奇阿佐里尼（Sergio Azzolini）來臺，舉辦大師班及音樂會的福爾摩沙愛樂管絃樂團，今年原訂三請大師，與鋼琴家Sandra Wright Shen合作，可惜因疫情不便入境演出，只能與他相約：2021年末再會。

▲阿佐里尼（後），曾受鍾安妮（前）與福爾摩沙愛樂之邀兩度來臺，今年意外未成行
▲阿佐里尼（後），曾受鍾安妮（前）與福爾摩沙愛樂之邀兩度來臺，今年意外未成行

▲Sandra Wright Shen（左）、鍾安妮（中）、阿佐里尼（右），已是多次攜手的好搭檔
▲Sandra Wright Shen（左）、鍾安妮（中）、阿佐里尼（右），已是多次攜手的好搭檔

緣於友人的積極鼓勵，創立該團的指揮鍾安妮雖然身體違和，卻未取消節目，而是及時更動內容，讓這次年度公演仍在8月7日，以始料未及的全新風貌——「一熱一冷、一南一北」——孟德爾頌加西貝流士的兩首交響曲，準時與樂迷見面！

為了向彼此抱憾的阿佐里尼致意，並期待來年能夠再續前緣，鍾安妮首先選擇了「熱」的孟德爾頌第四號交響曲《義大利》——這部頗受歡迎的樂作，出自作曲家1830、1831年兩次赴義的親身遊歷，第一樂章由小提琴／低音管與單簧管分別展開一為生動、一為穩定的兩大主題，搭配尾奏躍動的三連音，立時即以明媚清朗的南歐風光，攫取愛樂者全副心神；末樂章以薩塔瑞舞曲穿插塔朗特舞曲節奏急進，將全作推上高潮，結束於羅馬市民狂歡的爽快之中，也在在考驗指揮句法處理的精細講究。

下半場，「北方」卻不「冷門」的西貝流士第二號交響曲，與《義大利》之於孟德爾頌交響曲的地位相仿，本曲也是西貝流士7首交響曲（第8首未公開）中，最受歡迎的一首，而且還是他1901年旅居義大利時，揉合落腳的熱納亞、瑰麗的佛羅倫斯，與刺激他靈感迸發的唐璜傳說所作，有如為他招牌芬蘭味的林木扶疏與寧靜湖景，罩上一重來自南方的牧歌氤氳。如何演繹第二樂章光明—黑暗的交鋒，以及第三、第四樂章自無窮動的詼諧曲，不間斷地突入北國回春的欣欣向榮，低迴百轉有時，方得曲末燦爛光明，這般典型西貝流士風格的大起大落？端賴指揮對彈性速度，還有曲中每個聲音「所從何來」的深入掌握。

回國任教逾廿載，從國內第一位管絃樂指揮博士，到今日桃李處處的鍾安妮，雖於日前卸下東海大學教職，仍將心力灌注在2012年創立的福爾摩沙愛樂管絃樂團。該團成員，來自她多年教學歲月裡，志同道合的正直之士，結合這群素已相識、同緣相聚的頂尖音樂家，合力打造超越純工作性職業樂團的理想。小學時代即登上指揮臺、一路帶領許多學校樂團成長的鍾安妮指出：樂團正是陶冶「群育」的最佳場所，團員的向心力、情感的互融，讓音樂不再是「個人的音場相加」——正是指揮與每一成員對於共同願景的追尋，才造就了個人不曾體驗的聲音藝術。

▲福爾摩沙愛樂管絃樂團創團指揮、擁有多年教學經驗的音樂總監鍾安妮
▲福爾摩沙愛樂管絃樂團創團指揮、擁有多年教學經驗的音樂總監鍾安妮

基於這樣把道走正、把路走寬的理念，該團非只演出，更著重培心育才。繼2015年以來開辦的四屆暑期指揮營之後，更藉2020年度音樂會，設立「演出製作實務工作坊」，邀請立楊文化執行長李立菁，以三天的時間現場傳授、讓學員體驗舞臺監督與製作的實際。在今年阿佐里尼無法成行、失去大師班受教機會的遺憾，與尚未遠離疫情的徬徨之際，實不啻為一劑鼓舞人心的真效之藥。

福爾摩沙愛樂 2020 年度音樂會（歡迎使用文化部藝FUN券加碼樂購）

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