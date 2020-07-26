快訊

警惕防範！長江今年第3號洪水將至

藍綠論文門亂鬥 國圖朝野政治人物碩博士論文點閱暴增

10年首推藝術節！苗北藝術節正式開跑

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲首圖：2020苗北藝術節宣布開跑，集合了台灣三大公立樂團與眾多表演團體的節目內容，相當精采可期
▲首圖：2020苗北藝術節宣布開跑，集合了台灣三大公立樂團與眾多表演團體的節目內容，相當精采可期

文/MUZIK

後疫情時代，台灣的藝文產業真的熱起來了！位於苗栗縣竹南鎮的苗北藝術中心，在今年成立10週年之際，成功轉型為台灣地方藝術場館的第一個行政法人，新任藝術總監林佳瑩也給予此藝文中心嶄新動能，宣布將於10月至12月開啟第一屆「苗北藝術節」，以4大系列、10檔展演節目，展現出苗北藝文中心的全新活力！

林佳瑩於宣告記者會上表示，苗北藝術節將是苗栗首次舉辦較大型的藝術節：「因此我安排了從室內樂、交響樂團到音樂劇場的演出，以『點、線、面』的方式來規劃藝術節。」同時，林佳瑩也特別強調，苗北藝術中心最特別的是不只有表演廳，還有一個展演空間：「所以我們藝術節也特別安排了出身苗栗的『人間國寶』張憲平大師的作品，邀請大家一起來欣賞竹籐編工藝之美。」

▲藝術總監林佳瑩表示，將以「點、線、面」的方式，規劃出藝術節的完整樣貌
▲藝術總監林佳瑩表示，將以「點、線、面」的方式，規劃出藝術節的完整樣貌

除了11月6日至12月20日以靜態展覽為主的 「國寶大師」 系列外，10月起在苗北藝文中心將以兩場 「首席名家」 系列為藝術節打頭陣，第一場是由單簧管世家奧登薩默兄弟檔組成的重奏音樂會，新象環境文創董事長樊曼儂表示：「這對兄弟檔一個在維也納愛樂當首席、一個在柏林愛樂當首席，兩人是在全台都有粉絲的高人氣音樂家，很高興能成為苗北藝術節的開場節目。」接下來10月11日的「首席．菁英室內樂」音樂會則是非常特別的組合，由國立臺灣交響樂團首席張睿洲、臺北市立交響樂團首席姜智譯兩大首席跨團合作，與中提琴家趙怡雯、國家交響樂團大提琴家黃日昇與鋼琴家丁心茹，一起展現各種編制的室內樂，結合台灣三大公立樂團成員的組合，也象徵著台灣音樂界的十足向心力。

此場演出，也預告了11月精采無比的 「經典交響」 系列，三大公立樂團將於一週內接連於苗北藝文中心輪番上陣，展現出台灣交響樂團的多元實力。首先於11月15日登場的是臺北市立交響樂團，將由首席指揮殷巴爾領軍，並搭配小提琴家曾宇謙獨奏，北市交團長何康國表示：「殷巴爾大師非常希望能再回到台灣，他已經做好10月中來台檢疫14天的準備了，這次將以《新世界》交響曲帶領大家進入後疫情的新世界。」11月21日則是國立臺灣交響樂團登場，曲目相當特別，將以台灣作曲家楊聰賢的全新創作《山水舞鶴》做為主軸，並搭配聖桑《天鵝》、柴科夫斯基《天鵝湖》組曲、西貝流士《圖奧內拉的天鵝》等充滿自然氣息的管弦樂曲目，與苗栗的好山好水做出呼應；11月22日則輪到國家交響樂團登台，除了由駐團指揮張尹芳與范克萊本大賽首獎霍洛登科帶來經典的蕭邦第一號鋼琴協奏曲外，還會首演旅美作曲家陳可嘉的新作《致客家》，期望與客家大縣苗栗的觀眾產生更多共鳴。在樂團演出外，國家交響樂團也特別加碼參與 「首席名家」 系列，由本季駐團音樂家黃俊文帶領鋼琴家黃海倫及樂團成員，演出從蕭泰然到蕭頌、佛瑞的精采作品，於12月4日和聽眾相遇。

▲位於苗栗縣竹南鎮的苗北藝文中心，是台灣第一個地方的藝文類行政法人
▲位於苗栗縣竹南鎮的苗北藝文中心，是台灣第一個地方的藝文類行政法人

在藝術節接近尾聲的 「跨界共製」 系列，則準備了兩檔非常熱鬧的演出，首先是11月28及29日由果陀劇場製作演出《綠島小夜曲》，劇團藝術總監梁志民表示：「這場演出是去年與北市交共同的製作，以周藍萍先生的詞曲創作為出發點，巡迴北中南三地，大家演完都相當不捨，我就和劇團保證，這齣戲我一定會讓它再次登台，沒想到這麼快就又有重新跟觀眾見面的機會，非常開心。」而藝術節的最後一場表演，則是於12月19日唐美雲歌仔戲團閃耀青年團帶來的《千年渡．白蛇》，藝術總監唐美雲非常興奮能帶領台灣歌仔戲新生代與大家見面，同時她也提到苗北藝文中心其實離大都市不遠：「歡迎大家都可以來這裡一日遊，以旅遊搭配藝文欣賞。」

2020苗北藝術節票價皆在千元以下，十分實惠，7月底前更有任選六場5折早鳥限量套票預購；另設限量100席售價100元的學生樂齡體驗專區，並於8月1日起全面啟售。更多售票資訊、優惠訊息與演出資訊，可至苗北藝文中心網站查詢。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

暑假看花到這裡 台南歸仁七甲花卉區文化局合推主題展

免費入場！台南蕭壟14倉藝術節 最夯實境遊戲都免費

富岡鐵道藝術節／仙草入味 鐵道便當好消暑

首屆苗北藝術節 打造表演新氣象

相關新聞

10年首推藝術節！苗北藝術節正式開跑

2020苗北藝術節宣布開跑，集合了台灣三大公立樂團與眾多表演團體的節目內容，相當精采可期

虛實相「聲」 貝九乍現——台北國際合唱音樂節2020希望起跑

合唱界年度盛事——台北國際合唱音樂節（TICF），今年堂堂邁入第20屆。因應（後）疫情時代，主辦的台北愛樂文教基金會調整步伐，首度推出實體、虛擬雙管齊備的表演節目與工作坊，其中最有話題性的，莫過於7/21線上公開的「虛擬《快樂頌》」。

桃園國樂節《夏艷》 2020準時登場

今年新冠疫情趨緩之後，桃園第一個炙熱開演的大型國樂系列活動：2020桃園國樂節，即將於7月下旬，在中壢藝術館音樂廳，與樂迷準時見面。

格萊德邦歌劇節 戶外回歸

因新冠疫情影響，頗負盛名的英國格萊德邦歌劇節原本不得不暫停今年活動。但經歌劇愛好者數月的努力，以及逾10萬之眾來到格萊德邦於YouTube開設的表演頻道之後，該節轉為戶外形式，利用花園空間，舉行音樂會與歌劇節目。

安享天堂樂園 配樂大師莫利克奈辭世

譜寫《荒野大鏢客》（Per un pugno di dollari）、黃昏三鏢客（Il buono, il brutto, il cattivo）等名作永留人心的經典配樂，為影壇立下一代標竿的義大利作曲大師莫利克奈（Ennio Morricone）於6日辭世，享耆壽91歲。

合唱 美國人起碼要再等兩年

新冠疫情對全球表演藝術領域造成強大衝擊，不只是觀眾受限，表演者本身也得注意風險，為了避免群聚與近距離接觸，很多團體甚至根本無法練習。在確診人數與死亡人數皆居全球之冠的美國，《費城消息者》（The Philadelphia Inquirer）報導即指出：專家評估，合唱團得以安全重聚的時間，可能還在遙遠的兩年以後。

全球第一！2020台北國際合唱音樂節 實體線上雙管舉行

全球疫情嚴峻，合唱又因活動屬性而難以「維持社交距離」與「緊戴口罩」，世界重要合唱大賽與音樂節幾乎全數停擺。然而，在台灣疫情趨緩、藝文活動解封的情況下，由台北愛樂文教基金會主辦的台北國際合唱音樂節（簡稱TICF），宣布如期舉辦！將是2020全球疫情擴散後第一個舉辦的合唱音樂節，意義非凡。

植物上座 巴塞隆納歌劇院「無懼」重啟

隨著西班牙政府宣布解除緊急狀態，巴塞隆納Liceu大劇院也於上週（6/22）重啟，不過他們的首場演出，觀眾不用擔心傳染、也毋須維持社交距離，當然「高朋滿座」——因為在臺下聆樂的，是一盆又一盆的植物。

四天達標一億日圓！「劇團四季」募資獲廣大迴響

在日本因定目劇而能以實惠票價演出百老匯等級音樂劇的「劇團四季」，也在日本疫情未見緩和情況下，從2月停演至今，讓劇團四季面臨創立以來最大財務危機，因此決定於6月17日上線群眾募資計畫。

「對望60秒音樂家開始為您演奏」一對一音樂會 德國人的變通之道

疫情期間為了避免觸禁，文化組織多轉向網上發展，或是推出車上觀賞的表演，近來雖然情勢趨緩，可是想要回到音樂廳，仍然需要給觀眾席留下足夠的間隔距離。不過德國斯圖加特就有這麼兩個樂團：國立斯圖加特管弦樂團、西南德廣播交響樂團，獨闢蹊徑，打造「更加個人化」，既不需要在觀眾之間架上透明隔板，也不用坐在人氣寥落的音樂廳，卻更能直搗人心、翻揚情感，而且不致犯規的節目。

「這是貝多芬的指定席！」岡山交響音樂廳的社交距離妙策

位於日本岡山市的岡山交響音樂廳（岡山シンフォニーホール），近日便展示了他們的防疫策略，引發關注：音樂廳內的座位採取梅花座，而在建議不讓民眾入席的位子上，貼滿了音樂家的插畫，並且寫上「這是我的座位，請勿使用。」等字樣，趣味橫生。

百年德國樂團迎來台灣指揮！莊東杰將於2021/22樂季接掌波鴻交響樂團

台灣指揮家莊東杰將於2021/22樂季上任德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）總監，此為莊東杰首個樂團總監職位。

熱門新聞

10年首推藝術節！苗北藝術節正式開跑

虛實相「聲」 貝九乍現——台北國際合唱音樂節2020希望起跑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。