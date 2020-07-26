10年首推藝術節！苗北藝術節正式開跑

文/MUZIK

後疫情時代，台灣的藝文產業真的熱起來了！位於苗栗縣竹南鎮的苗北藝術中心，在今年成立10週年之際，成功轉型為台灣地方藝術場館的第一個行政法人，新任藝術總監林佳瑩也給予此藝文中心嶄新動能，宣布將於10月至12月開啟第一屆「苗北藝術節」，以4大系列、10檔展演節目，展現出苗北藝文中心的全新活力！

林佳瑩於宣告記者會上表示，苗北藝術節將是苗栗首次舉辦較大型的藝術節：「因此我安排了從室內樂、交響樂團到音樂劇場的演出，以『點、線、面』的方式來規劃藝術節。」同時，林佳瑩也特別強調，苗北藝術中心最特別的是不只有表演廳，還有一個展演空間：「所以我們藝術節也特別安排了出身苗栗的『人間國寶』張憲平大師的作品，邀請大家一起來欣賞竹籐編工藝之美。」

▲藝術總監林佳瑩表示，將以「點、線、面」的方式，規劃出藝術節的完整樣貌

除了11月6日至12月20日以靜態展覽為主的 「國寶大師」 系列外，10月起在苗北藝文中心將以兩場 「首席名家」 系列為藝術節打頭陣，第一場是由單簧管世家奧登薩默兄弟檔組成的重奏音樂會，新象環境文創董事長樊曼儂表示：「這對兄弟檔一個在維也納愛樂當首席、一個在柏林愛樂當首席，兩人是在全台都有粉絲的高人氣音樂家，很高興能成為苗北藝術節的開場節目。」接下來10月11日的「首席．菁英室內樂」音樂會則是非常特別的組合，由國立臺灣交響樂團首席張睿洲、臺北市立交響樂團首席姜智譯兩大首席跨團合作，與中提琴家趙怡雯、國家交響樂團大提琴家黃日昇與鋼琴家丁心茹，一起展現各種編制的室內樂，結合台灣三大公立樂團成員的組合，也象徵著台灣音樂界的十足向心力。

此場演出，也預告了11月精采無比的 「經典交響」 系列，三大公立樂團將於一週內接連於苗北藝文中心輪番上陣，展現出台灣交響樂團的多元實力。首先於11月15日登場的是臺北市立交響樂團，將由首席指揮殷巴爾領軍，並搭配小提琴家曾宇謙獨奏，北市交團長何康國表示：「殷巴爾大師非常希望能再回到台灣，他已經做好10月中來台檢疫14天的準備了，這次將以《新世界》交響曲帶領大家進入後疫情的新世界。」11月21日則是國立臺灣交響樂團登場，曲目相當特別，將以台灣作曲家楊聰賢的全新創作《山水舞鶴》做為主軸，並搭配聖桑《天鵝》、柴科夫斯基《天鵝湖》組曲、西貝流士《圖奧內拉的天鵝》等充滿自然氣息的管弦樂曲目，與苗栗的好山好水做出呼應；11月22日則輪到國家交響樂團登台，除了由駐團指揮張尹芳與范克萊本大賽首獎霍洛登科帶來經典的蕭邦第一號鋼琴協奏曲外，還會首演旅美作曲家陳可嘉的新作《致客家》，期望與客家大縣苗栗的觀眾產生更多共鳴。在樂團演出外，國家交響樂團也特別加碼參與 「首席名家」 系列，由本季駐團音樂家黃俊文帶領鋼琴家黃海倫及樂團成員，演出從蕭泰然到蕭頌、佛瑞的精采作品，於12月4日和聽眾相遇。

▲位於苗栗縣竹南鎮的苗北藝文中心，是台灣第一個地方的藝文類行政法人

在藝術節接近尾聲的 「跨界共製」 系列，則準備了兩檔非常熱鬧的演出，首先是11月28及29日由果陀劇場製作演出《綠島小夜曲》，劇團藝術總監梁志民表示：「這場演出是去年與北市交共同的製作，以周藍萍先生的詞曲創作為出發點，巡迴北中南三地，大家演完都相當不捨，我就和劇團保證，這齣戲我一定會讓它再次登台，沒想到這麼快就又有重新跟觀眾見面的機會，非常開心。」而藝術節的最後一場表演，則是於12月19日唐美雲歌仔戲團閃耀青年團帶來的《千年渡．白蛇》，藝術總監唐美雲非常興奮能帶領台灣歌仔戲新生代與大家見面，同時她也提到苗北藝文中心其實離大都市不遠：「歡迎大家都可以來這裡一日遊，以旅遊搭配藝文欣賞。」

2020苗北藝術節票價皆在千元以下，十分實惠，7月底前更有任選六場5折早鳥限量套票預購；另設限量100席售價100元的學生樂齡體驗專區，並於8月1日起全面啟售。更多售票資訊、優惠訊息與演出資訊，可至 苗北藝文中心網站 查詢。

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