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虛實相「聲」 貝九乍現——台北國際合唱音樂節2020希望起跑

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

合唱界年度盛事——台北國際合唱音樂節（TICF），今年堂堂邁入第20屆。因應（後）疫情時代，主辦的台北愛樂文教基金會調整步伐，首度推出實體、虛擬雙管齊備的表演節目與工作坊，其中最有話題性的，莫過於7/21線上公開的「虛擬《快樂頌》」

演唱該曲的虛擬節慶合唱團，除了邀請曾於歷屆TICF演出的國外團隊，並在網上公開募集志願者，依循駐節指揮嘉保．豪勒隆事先錄製好的音樂檔演唱，上傳之後，由台北愛樂合唱團集結來自11個國家地區、共272人的眾聲鉅獻，後製出獨一無二的跨時空《快樂頌》，為今年TICF打出第一聲響雷。

虛擬版本的貝九，以短短不到3分鐘的選段，為貝多芬慶生，也體現國際團隊無法來台的困境。有鑑於此，TICF將該節以往「把世界帶來台灣」的特色，轉向更為著重「把台灣帶給世界」，集結國際上已享盛名的在地優秀合唱團隊，推出包括貝多芬第九號交響曲全本演出在內的3場「合唱．台灣」系列，以及4場午間音樂會——難得的7場實體演出，就從7/21中午希望兒童合唱團（Puzangalan Children's Choir）的開幕嘉年華聽起！

17位來自屏東瑪家鄉的團員，依序從國立台灣博物館大廳中央的走道魚貫而下。已在兩側樓梯乖巧等候有時的他們，跟著指揮吳聖穎（Muni Takivaljit）的一字一句，淡淡地訴說來自家鄉的古老過往：《回憶美麗的故事》不失層次的明亮和諧，是聲聲繞樑的輕柔；《當我想起你》與《快樂的聚會》，則猶如暖身後的手舞足蹈，一展排灣女孩美麗的熱情——在曾以看待生蕃的視角，將原民文化作為帝國奇珍展示的台灣總督府博物館（台博館前身），不復見總督與民政長官雕像的空間，童聲終得嘹亮，一如他們背後、作為本屆TICF象徵的台灣藍鵲——這是滄桑蛻變的本土之音，更是浴火歷劫的希望，於今重生。

2020台北國際合唱音樂節TICF20節目與活動

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《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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