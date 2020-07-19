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桃園國樂節《夏艷》 2020準時登場

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲曾宇謙（左）、顧寶文（右）與桃市國在2019桃園國樂節上的演出盛況
▲曾宇謙（左）、顧寶文（右）與桃市國在2019桃園國樂節上的演出盛況

文/MUZIK

今年新冠疫情趨緩之後，桃園第一個炙熱開演的大型國樂系列活動：2020桃園國樂節，即將於7月下旬，在中壢藝術館音樂廳，與樂迷準時見面。

自2013年以《綻放》為名面世以來，已有7年歷史的桃園國樂節，承繼以往美好傳統，由桃園市國樂團（以下簡稱桃市國）擔綱，不只發揚在地音聲，更邀集國內外知名音樂家及優秀國樂人才，藉分享、推廣與交流，不斷為源遠流長的國樂文化注入新聲。今年雖礙於疫情，未與國外團體直接合作，但五場售票音樂會，同樣中外兼具、色彩紛呈，從開幕到閉幕，絲竹不輟、一路合鳴，為舊雨新知送上堪比炙日的熱情。

【開幕與閉幕：既視便難忘】

7/25《夏艷》開幕音樂會

8/9《映象桃園》閉幕音樂會

今年開幕，以《夏艷》音樂會一展節日之銳，指揮顧寶文、小提琴家曾宇謙又一次與桃市國合體，《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲琴音重起，求學相識、樓臺相會、化蝶相融的三部曲，勾勒生死相許，復以這首2019年的開幕大曲，搭配兩首嶄新的委創之作：《客風弦韻》、《世外桃園》，喚起樂迷不減感動，再現不同取徑的人生殊味。

閉幕《映象桃園》一如其名，邀得第二十八屆金曲獎最佳臺語女歌手、屢次擔任江蕙演唱會嘉賓，也曾在中壢藝術館音樂廳開唱的曹雅雯獻聲；並請來作曲家李哲藝親自指揮，演出他的《龍潭映象》交響詩、《四月雨》二胡幻想協奏曲等，以桃園為相關題材譜寫的在地樂章，攜手女高音陳慧如、二胡演奏家蕭奕飛，曲曲直道桃園之美，猶似國樂之於斯土斯人，親切之中，猶有新奇，讓人回味無盡之餘，萌生來年再會的期待。

▲曹雅雯的閉幕演出，要為今年桃園國樂節劃下漂亮句點
▲曹雅雯的閉幕演出，要為今年桃園國樂節劃下漂亮句點

【跨域合作：在地迭有聲】

8/1《不完美的愛》

8/8《芽綠迎風II》

▲鍾耀光將親自指揮桃市國專屬的《漁歌》首演（左）；桃園之星廖致雅以大提琴為《漁歌》獻聲（右）
▲鍾耀光將親自指揮桃市國專屬的《漁歌》首演（左）；桃園之星廖致雅以大提琴為《漁歌》獻聲（右）

緊接著《夏艷》登臺的《不完美的愛》，是桃市國與唐美雲歌仔戲團的跨界合作，同樣由作曲家鍾耀光本人出馬，指揮他為樂團量身打造的大提琴協奏曲《漁歌》首演——桃園之星廖致雅的大提琴，與樂團依著古琴曲中的伴奏素材動、靜對話——和《紅樓夢序曲》、《陸游與唐婉》等，串成古今難圓的缺陷亦美。

與舊愛相對的，尚有新秀之歡：《芽綠迎風II》集去年全國學生音樂比賽優秀得主輪挑獨奏，藉父親節與桃市國詮釋今年比賽曲目，代代傳承之間，頗現後進之能。

【來者為客：不默是笙嘯】

8/2《笙．聲．擊》

▲臺灣少見的迦納音樂團體：鼓魯擊世界打擊樂團
▲臺灣少見的迦納音樂團體：鼓魯擊世界打擊樂團

桃園在地的鼓魯擊世界打擊樂團，與全臺第一個專業笙樂團——台北和樂集，不但是今年國樂節的「來客」，還是不受後新冠疫情所阻的「特殊文化擔當」：前者結合擊鼓、歌唱、舞蹈，帶來臺灣少見、以迦納音樂為主軸的跨洲之音；後者藉其對笙色（音色）與笙和（平衡）的追求，讓人重溫臺灣特色的風土點滴。

▲台北和樂集，聚眾笙而奏
▲台北和樂集，聚眾笙而奏

2020桃園國樂節《夏艷》，5場音樂會蓄勢待發，悶壞的觀眾，請即從速認領。

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