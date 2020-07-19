格萊德邦歌劇節 戶外回歸

文/MUZIK

因新冠疫情影響，頗負盛名的英國格萊德邦歌劇節（Glyndebourne Festival Opera）原本不得不暫停今年活動。

但經歌劇愛好者數月的努力，以及逾10萬之眾來到格萊德邦於YouTube開設的表演頻道 Glyndebourne Open House series 之後，該節轉為戶外形式，利用花園空間，舉行音樂會與歌劇節目。

首先登場的，是奧芬巴赫1858年的《Mesdames de la Halle》，不過只有12位歌手、沒有合唱團，樂團也從40人縮為13人；觀眾則限制在200人內，並安排於符合社交距離規定的戶外空間就座。

該節藝術總監Stephen Langridge認為，格萊德邦的一切即是「在富啟發性的現場環境，親身體驗音樂與戲劇」，幸運的是，他們有足夠的戶外空間可供運用，再加上一點想像力，就能夠在花園上演節目：「今天小規模的音樂節，將是親密、非同往常，並令人難忘的，因此多多少少、在這艱難時期，仍然值得慶賀。」

依然貫串整個7、8月的表演，包含了啟蒙時代管弦樂團與倫敦愛樂的音樂會。除了保留節慶觀眾進入花園的時段，讓大家享受該節傳統特色——穿著華麗正裝悠遊其中——主辦方也推出「花園開放日」，供一般訪客徜徉湖畔，還能享用外帶午茶。

詳情可見 格萊德邦歌劇節官網 。

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