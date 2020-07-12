安享天堂樂園 配樂大師莫利克奈辭世

文/MUZIK

譜寫《荒野大鏢客》（Per un pugno di dollari）、黃昏三鏢客（Il buono, il brutto, il cattivo）等名作永留人心的經典配樂，為影壇立下一代標竿的義大利作曲大師莫利克奈（Ennio Morricone）於6日辭世，享耆壽91歲。

莫利克奈幾日前摔倒，跌斷股骨，7/6於羅馬生物醫學大學（Università Campus Bio-Medico）醫院逝世，死訊已由其律師Giorgio Assumma確認。

1928年生於羅馬的莫利克奈，曾為超過400部電影譜曲，其中最膾炙人口者，莫過於跟導演Sergio Leone合作、以美國舊事為設定呈現的「經典義式西部片」（spaghetti westerns）；國內影迷最熟悉的，則當屬《新天堂樂園》、《海上鋼琴師》等1980～1990年代之交的作品，以及出自1982年美劇《Marco Polo 2-16》的霹靂布袋戲配樂。

不過作為名家，莫利克奈幾乎寫過任何類型的電影配樂，從喜劇到恐怖片通吃，有些音樂甚至比片子本身還有名——1971年Jerzy Kawalerowicz的《Maddalena》即是一例——該片今日鮮有人知，莫利克奈為其寫下的兩段配樂《Come Maddalena》、《Chi Mai》，卻名列作曲家名下最受喜愛的音樂，後者在BBC劇集《The Life and Times of David Lloyd George》裡重現之後，甚至一舉奪下當時英國排行榜第二名。

由此不難想見，莫利克奈的專輯，全球銷量早已累積超過7千萬張，並陸續得到4座葛萊美獎與6座英國電影學院獎。雖然他長期以來都只被提名、總與奧斯卡獎擦身而過，直到2007年，才終於得到榮譽獎；但他很快接連又在2016年憑Quentin Tarantino的《八惡人》配樂，抱走一座小金人。

英國導演 Edgar Wright在Twitter上追悼這位大作曲家：「……他能把普通電影化為必看之作、好電影化為藝術、偉大電影化為傳奇……」

▲（取自http://www.enniomorricone.org/）

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