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合唱 美國人起碼要再等兩年

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
首圖▲：面對合唱被貼上「傳染病毒」的標籤，柏林一個合唱團選擇在教堂前噤聲、默立示意
首圖▲：面對合唱被貼上「傳染病毒」的標籤，柏林一個合唱團選擇在教堂前噤聲、默立示意

文/MUZIK

新冠疫情對全球表演藝術領域造成強大衝擊，不只是觀眾受限，表演者本身也得注意風險，為了避免群聚與近距離接觸，很多團體甚至根本無法練習。在確診人數與死亡人數皆居全球之冠的美國，《費城消息者》（The Philadelphia Inquirer）報導即指出：專家評估，合唱團得以安全重聚的時間，可能還在遙遠的兩年以後。（出自A Conversation: What Do Science and Data Say About the Near-Term Future of Singing?）

合唱在美國是非常普及的活動，根據Chorus America 統計，18歲以上的當地人，有1/6都是合唱團員，身在團中的大人小孩，人數高達5400萬。來自疾管局（CDC）的報告，卻披露了令人不得不注意的嚴酷事實：3月時，61位合唱團員在華盛頓州參與一次排練，其中1人當時已有新冠感染症狀，練習結束後，87%參與者皆「中鏢」，並有2人死亡。

問題的關鍵在於，合唱者們間隔甚近，而唱歌本身又利於飛沫傳播，因此在所有表演型式中，合唱的復員之路幾乎也屬最為艱險，

未來兩年無法合唱的惡耗，在合唱團遍布眾多教堂、學校，還擁有多個職業團體的費城，引起一片哀號。費城猶太大教區教堂藝術總監Julia Zavadsky直說：「毀了……提到這事，眼淚就在眶裡打轉，從前的生活就此終結了。」費城長老教會首堂音樂總監、風琴師Andrew Senn則說，每個人都試著不要去想最壞狀況；ANNA Crusis女性合唱團藝術總監Miriam Davidson給團員的email寫道：「在疫情受到良好控制之前，合唱將不再是安全的活動……我們以往的常規計劃，秋季前都不可能恢復，也許明年6月可以吧？但很難說。」

Chorus America主席、執行長Catherine Dehoney認為，這對合唱界確實是一記重擊，在有喉部醫師、表演藝術領域專業醫師、呼吸道流行病專家參與的網上研討會裡，可以看到有些研究顯示，歌唱時的身體動作與傳播病毒的行為無異，某些情況下，甚至是非常極端的傳播行為——深呼吸、發出夠大的歌聲，都把病毒投放到空氣中，速度還比講話要快得多——南加州大學醫學院發聲與吞嚥機構Evelyn Trammell組織創立者、醫學總監Lucinda Halstead在會上表示，準確快篩、疫苗、有效的藥物治療，才能重啟聲樂課程與團體歌唱活動。

而這些條件，就算不用經年，也得累月才有可能達成。

Mother Bethel A. M. E.教堂崇拜藝術總監Jonas Crenshaw指出，合唱排練傳統上與某種程度的身體接觸密不可分，像是學習新歌曲時，常要學習用不同的嘴型作出發音，這是口中氣體散出的大好機會；又或是許多搭配舞蹈設計的演唱，跳舞、流汗、傳麥克風，通通變得危險起來。此外，「家庭式」或「成群結伴」加入合唱團的傳統，也加深了互相傳染的疑慮，甚至連信眾在教堂長椅上的群唱，都可能被視為潛在的危機。

Halstead直言，即使研討會後，疫苗飛速發展，得以在兩年內面世，但在此之前，人們還是得小心翼翼、步步為營。

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