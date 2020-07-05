全球第一！2020台北國際合唱音樂節 實體線上雙管舉行

▲首圖：2020 TICF如期舉行！左起為台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲、藝術總監杜黑、台北愛樂青年管弦樂團音樂總監吳曜宇、基金會執行長丁達明

文/MUZIK

全球疫情嚴峻，合唱又因活動屬性而難以「維持社交距離」與「緊戴口罩」，世界重要合唱大賽與音樂節幾乎全數停擺。然而，在台灣疫情趨緩、藝文活動解封的情況下，由台北愛樂文教基金會主辦的台北國際合唱音樂節（簡稱TICF），宣布如期舉辦！將是2020全球疫情擴散後第一個舉辦的合唱音樂節，意義非凡。

台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，今年TICF進入第20屆，雖然也一度面臨「停辦」的抉擇，但隨著台灣活動解封的滾動式修正下，終於克服難關，讓TICF能持續進行：「當然，由於邊境封鎖的關係，今年的音樂會將以台灣合唱團的為主，不過我們也同步推出了各式線上直播與課程，讓全球的合唱樂友，都能持續參與這場盛會。」

2020 TICF實體活動將會有三場音樂會，先是在7月26日與8月1日於國家音樂廳的「合唱．台灣」系列，台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲表示，這次除了如台北愛樂室內合唱團、台北室內合唱團等獲獎無數的知名團隊外，也期望能介紹一些樂迷尚未熟悉但實力堅強的隊伍：「像是幕聲合唱團就是台灣比較少見的女聲合唱團，也曾獲得許多國外大獎；私立育才雙語小學合唱團則是近年都在全國比賽榮獲特優的兒童合唱團，相當有代表性。」另外，TICF兒童少年節慶團，也將以音樂劇《真善美》組曲為主體，展現融合戲劇元素的合唱之樂；而以「樂齡團員」組成的台北愛樂市民合唱團，則也將世界首演錢南章的合唱劇場《山豬妹》，傳達對於合唱的熱愛。

同時，TICF過往的合唱音樂營等培訓課程，今年也轉為實體與線上同時舉辦，實體課程將由潘宇文、連芳貝等知名教授負責指揮課程，另外也力邀簡文彬舉辦指揮大師班；線上課程邀請到五位國外師資，包含美國合唱指揮協會執行長Tim Sharp、拉脫維亞目前最活躍的作曲家Ēriks Ešenvalds、瑞典Zero8男聲合唱團的指揮Rasmus Krigström，南美洲作曲家Alberto Grau以及指揮家Maria Guinand夫妻，學員們只要透過線上視訊軟體，便可零時差參與他們的課程。

另外，8月2日舉辦的貝多芬第九號交響曲音樂會，更是意義重大。古育仲表示，今年由於是貝多芬250週年誕辰紀念，原本台北愛樂室內合唱團預計至少有9場貝多芬第九號交響曲的邀請演出，沒想到碰到疫情，全數邀演皆取消：「但就更堅定我們要在TICF演唱貝九的決心：因為貝九是首傳達四海一家、世界大同，對未來帶來希望的曲目。」在全球疫情緊張時刻，樂團加合唱團將近兩百位演出者的貝多芬第九號，應該是短期內難以演出的龐大曲目，8月2日於臺北國家音樂廳的貝多芬第九號，將會是今年3月後的「世界首發」，TICF也會進行網路直播，讓「貝九」的力量傳入全球樂迷耳裡，身處台灣的我們，更千萬不要錯過這難能可貴的時刻。

本次的貝九演出也披露了另一個好消息：台灣青年指揮吳曜宇將於7月上任台北愛樂青年管弦樂團音樂總監，貝九也將成為他以總監身分指揮的第一場音樂會。台北愛樂文教基金會藝術總監杜黑表示，他一直期望提供給國內年輕人舞台，也希望能有一位青年指揮家來帶領青年樂團：「因此去年吳曜宇第一次跟我們樂團合作時，我就立刻邀請他，希望能從他國外學習的經驗，傳達給國內年輕音樂學子。」吳曜宇則回應到，自己在貝桑頌大賽後表演了一陣子，但也深感自身不足，因此前年又回到學校，在「學生」與「表演者」的雙重身分下，他更知道任何音樂活動，都可以深深影響著學習：「以我的年紀和成就來說，要回饋台灣是言之過早了，但我非常樂意自己在尋求音樂價值的路上可以邊學習，同時一邊分享給台灣的學弟妹。」

▲吳曜宇即將上任台北愛樂青年管弦樂團音樂總監，8月2日的「貝九」將是首場以總監身分合作的演出

更具意義的是，在8月2日的演出外，TICF目前也正積極推出「線上貝九」的活動，邀請了過往曾經參與過TICF的合唱團們共襄盛舉，用影片錄製與剪輯的方式，結合全世界愛樂人的心，與貝多芬一同歌頌音樂力量，預計於7月21日完整上線。

2020 TICF已全面啟售，詳細內容可見 台北國際合唱音樂節官網 。

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