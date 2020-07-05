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植物上座 巴塞隆納歌劇院「無懼」重啟

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲photo: Emilio Morenatti/ AP
▲photo: Emilio Morenatti/ AP

文/MUZIK

隨著西班牙政府宣布解除緊急狀態，巴塞隆納Liceu大劇院也於上週（6/22）重啟，不過他們的首場演出，觀眾不用擔心傳染、也毋須維持社交距離，當然「高朋滿座」——因為在臺下聆樂的，是一盆又一盆的植物。

UceLi弦樂四重奏團面對席間2292盆、安坐在每個位子上的植物，演奏了普契尼的《菊花》（I Crisantemi），並同時串流，供人類觀賞。

演給植物聽，是西班牙藝術家Eugenio Ampudia的點子。他在疫情中，受到大自然的啟發：「我聽到更多鳥鳴，院子裡外的植物都長得比平日更快，讓我不疑地思及——這也許正是與人、與自然建立更加緊密關係的時候。」

8分鐘的演出結束後，植物觀眾們的枝葉搖曳風中，聲音有如鼓掌一般、迴盪全廳。

院方表示，將把這些植物作為獻禮，贈與當地醫護人員，感謝他們為抗擊疫情作出的努力。

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