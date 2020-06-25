四天達標一億日圓！「劇團四季」募資獲廣大迴響

文/MUZIK

在日本因定目劇而能以實惠票價演出百老匯等級音樂劇的「劇團四季」，也在日本疫情未見緩和情況下，從2月停演至今，讓劇團四季面臨創立以來最大財務危機，因此決定於6月17日上線群眾募資計畫。

全球在新冠病毒（俗稱：新冠肺炎）疫情尚未減緩的情況下，表演藝術舞台尚未見到完全恢復的曙光，當中又以「定目劇」形式的劇場衝擊甚大，紐約百老匯、倫敦西區等劇院，皆面臨停演與解雇員工的處境。在日本因定目劇而能以實惠票價演出百老匯等級音樂劇的 「劇團四季」 ，也在日本疫情未見緩和情況下，從2月停演至今，讓劇團四季面臨創立以來最大財務危機，因此決定於6月17日上線 群眾募資計畫 ，令人感動的是，此募資方案獲得許多觀眾的熱烈響應，僅花四天的時間，就達成了原本預定的一億日圓目標，而且還持續往上攀升，至今已超過1億3千萬日圓。

根據「劇團四季」在募資網站的資料顯示，劇團四季目前平均一年皆會有3千場以上的演出，共計超過3百萬觀眾數，並雇用台前幕後共1千4百位以上的工作人員。然而自2月底停演開始，全國6個專門劇場、3個長期公演以及各地巡迴的劇目高達，共取消了超過1千場演出，等於是直接減少三分之一的收入來源，加上即便日本已解除緊急狀態，劇場也會因為社交距離規範等措施，無法像之前一樣開放全場觀眾席，經營面臨1953年創團以來的最大危機，才決定開啟募資計畫。同時，也清楚說明募資後的計畫，除了彌補劇團今年停演的損失外，劇團長期的演員訓練，以及明年原本預定的新劇作，還有引進百老匯《冰雪奇緣》音樂劇等計畫，皆會因募資而持續實現。

募資方式分為純粹贊助，以及回饋商品的方案，值得注意的是，除了募資案常見的限定贈品外，對於大筆募資，劇團四季其實純粹就是用「一半金額的禮券」形式給予回饋，譬如10萬日圓就有5萬日圓的禮券等，效期至2022年底，讓觀眾在日後還能親身再度回到劇院，替劇團四季加油。

上線7天，劇團四季的募資計畫已有超過1萬人響應，從參與募資的留言中，可以發現有不少人都表示自己是「從小」就看著劇團四季的音樂劇長大的，因此相當樂意在劇團危難時給予援助。從中也可以見到，超過60年經營的定目劇劇團，累積出的文化力量，是多麼可觀。

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