「這是貝多芬的指定席！」岡山交響音樂廳的社交距離妙策

文/MUZIK

2020年在新冠病毒（俗稱武漢肺炎）的疫情下，許多國家的表演藝術舞台皆暫時休止。隨著許多國家陸續解封，「社交距離」成為「防疫新生活」中最重要的步驟之一，各個公眾場合也採取不同的措施，以利大眾能在維持距離的同時，從事公眾活動。

位於日本岡山市的岡山交響音樂廳（岡山シンフォニーホール），近日便展示了他們的防疫策略，引發關注：音樂廳內的座位採取梅花座，而在建議不讓民眾入席的位子上，貼滿了音樂家的插畫，並且寫上「這是我的座位，請勿使用。」等字樣，趣味橫生。

▲「這是我的座位！」大家應該都看得出來這些作曲家是誰吧？

根據 日本媒體報導 ，此乃岡山交響音樂廳館長的主意：一般皆只會放上「禁止使用」的單純字樣，但館長認為「看看能否使用作曲家的模樣，讓觀眾開心一些。」插畫是由音樂廳工作人員所繪，共有貝多芬、莫札特、布拉姆斯、威爾第、巴赫等五個版本，讓大家入席時可以「與大作曲家為鄰」。

場館的小巧思，算是今年嚴峻疫情中的「苦中作樂」，也期望全世界舞台正常運作的那一刻，趕快到來。

※新聞＆圖片來源： 岡山音樂廳官方TWITTER帳號

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