快訊

北京昨新增22例確診 近10日新增227例涉10個區

「這是貝多芬的指定席！」岡山交響音樂廳的社交距離妙策

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

2020年在新冠病毒（俗稱武漢肺炎）的疫情下，許多國家的表演藝術舞台皆暫時休止。隨著許多國家陸續解封，「社交距離」成為「防疫新生活」中最重要的步驟之一，各個公眾場合也採取不同的措施，以利大眾能在維持距離的同時，從事公眾活動。

位於日本岡山市的岡山交響音樂廳（岡山シンフォニーホール），近日便展示了他們的防疫策略，引發關注：音樂廳內的座位採取梅花座，而在建議不讓民眾入席的位子上，貼滿了音樂家的插畫，並且寫上「這是我的座位，請勿使用。」等字樣，趣味橫生。

▲「這是我的座位！」大家應該都看得出來這些作曲家是誰吧？

根據日本媒體報導，此乃岡山交響音樂廳館長的主意：一般皆只會放上「禁止使用」的單純字樣，但館長認為「看看能否使用作曲家的模樣，讓觀眾開心一些。」插畫是由音樂廳工作人員所繪，共有貝多芬、莫札特、布拉姆斯、威爾第、巴赫等五個版本，讓大家入席時可以「與大作曲家為鄰」。

場館的小巧思，算是今年嚴峻疫情中的「苦中作樂」，也期望全世界舞台正常運作的那一刻，趕快到來。

※新聞＆圖片來源：岡山音樂廳官方TWITTER帳號

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

台灣螺絲博物館斥資9千萬 螺絲公會爭取認養

貝多芬再世 雙鋼琴師徒說唱

重現貝多芬精神 北市交携手曾宇謙重返國家音樂廳

影／雷雨夜襲高雄 岡山人吶喊：起床多了好多條河流

相關新聞

「這是貝多芬的指定席！」岡山交響音樂廳的社交距離妙策

位於日本岡山市的岡山交響音樂廳（岡山シンフォニーホール），近日便展示了他們的防疫策略，引發關注：音樂廳內的座位採取梅花座，而在建議不讓民眾入席的位子上，貼滿了音樂家的插畫，並且寫上「這是我的座位，請勿使用。」等字樣，趣味橫生。

百年德國樂團迎來台灣指揮！莊東杰將於2021/22樂季接掌波鴻交響樂團

台灣指揮家莊東杰將於2021/22樂季上任德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）總監，此為莊東杰首個樂團總監職位。

3D模型 讓你「直面」蕭邦

3D建模者Hadi Karimi擅長根據各種資料，以綜合技術建立知名人物的3D立體模擬圖像。在他的網站上，看到當代明星，如威廉．史密斯、阿黛兒，或是已逝的奧黛莉．赫本、邁可．傑克森等人的立體頭像旋來轉去，一點也不稀奇。而愛樂者絕對很難對高掛其上、唯一的音樂家臉孔——那個讓人既熟悉又陌生的蕭邦——視而不察。

2020逍遙音樂節 將採線上開幕

今年7月17日至9月12日、為期近兩個月的2020 BBC逍遙音樂節，將以「虛擬」開幕式與世人網上相見，並對隔夜節目進行直播，以「團結國人」。

史卡拉若重啟 日燒5萬歐元

若要遵循義大利5月17日為新冠疫情公布的社交距離規定，史上曾經6次閉院的史卡拉歌劇院，這回重啟的代價，將是每天虧損5萬歐元。

費加洛電視見！台北愛樂歌劇坊 台灣首拍歌劇入門影片

推廣歌劇藝術的台北愛樂歌劇坊，原本也是取消了4月底的莫札特《費加洛的婚禮》選粹音樂會，但為了不讓聲樂家與製作團隊的心血白費，特別與華視團隊合作，於本週拍攝歌劇欣賞入門影片，將以「偶像劇」的製作規模，把《費加洛的婚禮》精采片段，帶到民眾家中的螢幕裡！

「聚眾」演出免驚 保持距離仍安全

維也納愛樂近期委託進行的研究指出：樂團成員在音樂會上登臺演出，不會增加染疫風險。

柏林版本 樂團防疫指南

柏林Charité醫學院的科學家們，發表一篇針對柏林7個樂團、長達13頁的報告，建議他們於可見的未來演出與排練時，團員彼此應該保持的適當距離，以及工作時應該採取的適當措施，預備樂團可以重聚開演的條件。

作曲家財富榜

英國的古典音樂電臺Classic FM根據史上著名作曲家的收入數字，依其壽命累加，估算出一分財富排行榜。

樂迷久等了！北市交將於6月5日重返音樂廳

指揮家廖國敏與小提琴家曾宇謙將於6月5日與臺北市立交響樂團一同重返音樂廳舞台。

安全得沒有距離 史卡拉Google線上遊

這波新冠疫情，在歐美地區尚未降溫，面對確診與死亡病例持續攀升，傳統表演藝術重鎮不得不紛紛閉門謝客。幸而，拜網路科技大幅進步之賜，音樂場館也在螢幕上得到了新的身分——自2月23日封館的米蘭史卡拉歌劇院，近期就以大量動畫、影片、全場環景，挾其豐富耀眼的歷史及館藏，堂皇登上「Google藝術與文化」——萬里皆化一指間、免接觸免群聚，讓無數慕名卻無法前來的朝聖者，在家就能享受最舒適的「安全零距離」。

科學認證 音樂對免疫系統或有助益

均衡飲食、規律作息、適度運動、心情愉快，可說是「增強人體免疫力」話題中必備的老生長談，但許多新的研究，包括2019年刊登在《生物學年刊》（Annual Research & Review in Biology）的評論都顯示，音樂對免疫系統的幫助，也同樣值得重視。

熱門新聞

「這是貝多芬的指定席！」岡山交響音樂廳的社交距離妙策

百年德國樂團迎來台灣指揮！莊東杰將於2021/22樂季接掌波鴻交響樂團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。