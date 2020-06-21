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百年德國樂團迎來台灣指揮！莊東杰將於2021/22樂季接掌波鴻交響樂團

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

根據德國媒體報導，台灣指揮家莊東杰將於2021/22樂季上任德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）總監，此為莊東杰首個樂團總監職位。

波鴻交響樂團成立於1918年，位於德國重要工業地區盧爾區，創立初始為波鴻市劇院樂團，以歌劇演出聞名，二戰後迅速建立名聲，德國重要作曲家興得密特（Paul Hindemith）也曾為此團作曲與客席指揮。現任總監為美國指揮家史蒂芬．斯隆（Steven Sloane），於1994年上任總監至今，長期耕耘讓波鴻交響樂團逐漸走入國際，於美國、以色列、愛沙尼亞等地皆有演出，同時他也大力推動專屬波鴻交響樂團的音樂廳興建工程，並於2016年成功啟用布洛斯特音樂廳（Anneliese Brost Musikforum Ruhr）。

2018年，斯隆宣布他將於2020/21樂季後結束任期，波鴻交響樂團隨即展開繼任者找尋工作，在58位候選人中，莊東杰獲得樂團遴選委員的全票通過，將於2021/22接任總監一職。

莊東杰曾於2018年客席指揮波鴻交響樂團，演出法朗克《交響變奏曲》（Variations Symphoniques）、杜卡斯《仙女》（La Péri）及柴科夫斯基第五號交響曲。2015年於馬爾科大賽奪冠後，莊東杰正式躍上世界舞台，與眾多世界級樂團合作，諸多演出感想，也曾於《MUZIK古典樂刊》專欄「宸思涵語」中分享給台灣的讀者。波鴻交響樂團將是莊東杰首個樂團總監職位，恭喜之餘，也期待他能與此團擦出什麼樣的火花，帶給台灣樂界更多驚喜！

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