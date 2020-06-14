3D模型 讓你「直面」蕭邦

文/MUZIK

3D建模者Hadi Karimi擅長根據各種資料，以綜合技術建立知名人物的3D立體模擬圖像。在他的 網站 上，看到當代明星，如威廉．史密斯、阿黛兒，或是已逝的奧黛莉．赫本、邁可．傑克森等人的立體頭像旋來轉去，一點也不稀奇。

但在大家一邊尋找自己有興趣的人物，一邊揣想：「這是某某人嗎？這跟我看到過某某的樣子差多少？」的時候，愛樂者絕對很難對高掛其上、唯一的音樂家臉孔——那個讓人既熟悉又陌生的蕭邦——視而不察。

點開屬於蕭邦的那個小框，可以看到Karimi是用蕭邦僅有的兩張相片（拍攝時間約為1845與1847年，前者原件模糊且於二戰期間遺失）與死後一小時塑造的面部石膏模型，還有現存於華沙蕭邦紀念館的一綹頭髮，來重建他的立體頭像。除了幾張不同角度的「模擬照片」，更有影片讓人得以環景式地「打量」這位早已離世超過170年的元老級樂壇巨星。

相較於「色藝雙全」，憑琴藝、風格與高顏值風靡巴黎的蕭邦，被朋友暱稱為「小蘑菇」的舒伯特，3D建模能夠造出他多少的「孩子氣」？或許同樣值得期待。

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