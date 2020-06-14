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2020逍遙音樂節 將採線上開幕

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

今年7月17日至9月12日、為期近兩個月的2020 BBC逍遙音樂節，將以「虛擬」開幕式與世人網上相見，並對隔夜節目進行直播，以「團結國人」。

緣於新冠疫情，已有125年歷史的逍遙音樂節也做出前所未有的改變，將有超過350位音樂家，用在家錄製的演奏片段，參與7月開幕夜的「攪和貝多芬」（Beethoven “mash-up”），由鋼琴家Iain Farrington改編9大交響曲，慶祝這位音樂家誕生250週年，BBC旗下5個樂團：BBC Symphony Orchestra、BBC Philharmonic、BBC Concert Orchestra、BBC National Orchestra Of Wales、BBC Scottish Symphony Orchestra與BBC合唱團共襄盛舉；8月28日開始的最後兩週演出，則以皇家亞伯特廳為直播地點。

主辦單位表示，現場觀眾並未被拒於場外，但開放與否，要視政府建議的解禁時間而定；也將等到新的社交距離規定接近明朗之時，才對獨奏者與演出團體進行預訂，陣容包括最偉大的音樂家們，還有這個時代的新星。

閉幕夜將由BBC電視一臺與電視二臺轉播，會是動人且團結人心的場面；平日節目的實況轉播，則在BBC廣播三臺、電視第四頻道與iPlayer上進行。

BBC廣播三臺也會播送資料庫中逍遙音樂節過往的節目存檔，並請聽眾分享自己最喜愛的部分；電視四臺則在音樂節期間的每個週日，選播史上出色的逍遙音樂節紀錄。

BBC表示，原有的計劃在疫情之下不可能實現，今年的逍遙音樂節重新設計為其它形式，但其目標仍是以一線藝術家的國際級古典音樂表演，著重頭角嶄露的天才，呈獻今日最讓人興奮、最有新意的作曲家之聲，打造全球最偉大的音樂節。

該節總監David Pickard表示，眼下時局為英國及全球帶來挑戰，但也顯示我們比以往任何時候都更需要音樂與創意產業：「今年將不會有大家熟悉的逍遙音樂節，但它仍是我們需要的逍遙音樂節。」為忠實觀眾與入門者，提供一個豐富、具啟發性的音樂之夏。

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《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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