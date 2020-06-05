費加洛電視見！台北愛樂歌劇坊 台灣首拍歌劇入門影片

文/MUZIK

新冠病毒（俗稱武漢肺炎）疫情雖在台灣已日漸趨緩，也即將在本週日（6/7）起解除對於藝文場館的規範，但對於部分早已在上半年安排節目的表演團體來說，許多演出皆已取消，檔期也難以立刻恢復。近年皆以「上半年選粹音樂會、下半年全本登台」方式，推廣歌劇藝術的台北愛樂歌劇坊，原本也是取消了4月底的莫札特《費加洛的婚禮》選粹音樂會，但為了不讓聲樂家與製作團隊的心血白費，特別與華視團隊合作，於本週拍攝歌劇欣賞入門影片，將以「偶像劇」的製作規模，把《費加洛的婚禮》精采片段，帶到民眾家中的螢幕裡！

台北愛樂歌劇坊音樂總監邱君強表示，本次能夠用影片形式記錄此場演出，只有「滿滿的感謝」，也非常高興與華視團隊的合作，屆時除了在華視教育頻道與公視之外，也會安排網路頻道露出，讓更多人能夠輕鬆接觸歌劇。本次擔任導演的陳昶旭也特別提到，今年在疫情籠罩等多重消息下，社會氛圍顯得十分沈重：「希望能透過莫札特這齣喜劇，將歡樂帶給大家。」

▲台北愛樂歌劇坊《費加洛的婚禮》錄製計畫記者會現場合影，導演陳昶旭(左1)、歌手宮天平(左2)、歌手謝銘謀(左3)、歌手李芸騏(左4)、歌手孔孝誠(左5)、歌手羅心汝(左6)、財團法人智榮文教基金會董事長施振榮先生(左7)、鳳甲美術館邱再興董事長(右7)、台北愛樂藝術總監杜黑(右6)、歌手梁又中(右5)、歌手曾文奕(右4)、音樂總監邱君強(右3)、歌手凌孟汶(右2)、歌手賴恩予(右1)

能促成本次《費加洛的婚禮》影片錄製計畫，則有賴財團法人智榮文教基金會董事長施振榮與國藝會之友會長姚啟甲的大力協助，施振榮更進一步表示，雖然疫情對於表演藝術的衝擊很大：「但反過來能啟動未來表藝新生態，會有『新的前進』。」因此他非常期待這次的影片錄製，希望能帶給觀眾新的刺激與思考。

愛樂文教基金會執行長丁達明則補充道，本次的拍攝手法，與電視劇的製作規模是相同的，不但攝影機採用高規格的五機與吊臂，更安排在音場效果良好的中山堂光復廳內錄製，期待帶來最佳的演出效果：「另外，不只是演唱段落，我們還會有導演、聲樂家與指揮的訪談，讓這個影片不單單只是演出記錄，而是台灣第一次拍攝的『歌劇入門』。」

歌劇入門影片於本週錄製完畢，預計於7月上線電視與網路平台，樂迷屆時可密切注意 台北愛樂歌劇坊粉絲專頁 。另外，如疫情控制得宜，台北愛樂歌劇坊也將依照往例，在10月12日於臺北國家音樂廳，演出全本的《費加洛的婚禮》，喜愛現場的樂迷們，一起祈禱到時能夠順利在音樂廳內，與莫札特經典喜歌劇相見！

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