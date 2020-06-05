史卡拉若重啟 日燒5萬歐元

文/MUZIK

若要遵循義大利5月17日為新冠疫情公布的社交距離規定，史上曾經6次閉院的史卡拉歌劇院，這回重啟的代價，將是每天虧損5萬歐元。

劇院新任行政總監Dominique Meyer已將相關統計數據提交董事會，他們估計自2月25日因疫情閉院以來，史卡拉已經損失2千萬歐元。Meyer指出，很難適當地平衡收支，而且原本計劃的節目都無法進行，收入減少、支出依舊，還會讓明年的狀況變得更加嚴峻。

義大利政府公告，6月15日起，劇院與電影院可重新開業。但史卡拉原本可容2000位觀眾的空間，在法律強制規定之下，包含臺上的表演者，總計只能放行200人，而且每人四周都要有1公尺的保留空間。

如院方4月所言，史卡拉9月「重新」開季的頭檔節目——威爾第《安魂曲》，可能還是會在米蘭大教堂進行，但貝多芬第九號交響曲就很難說——因為光是管弦樂團、合唱團加上獨唱者的陣仗，就已超越200人大限，更別說還要加上各類工作人員了。

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