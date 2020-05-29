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「聚眾」演出免驚 保持距離仍安全
文/MUZIK
維也納愛樂近期委託進行的研究指出：樂團成員在音樂會上登臺演出，不會增加染疫風險。
該研究於5月初進行，針對樂手演奏時的呼吸狀況進行實驗，將噴霧器安置在受試的樂團成員鼻道，讓樂手把噴出的氣體吸入肺中，再請他們坐在高亮燈光照射的黑色帆布前面演奏。
拍攝下來的影片，讓人得以看見演奏者製造的氣體，如何在空氣中散布。結果顯示，弦樂手演奏與未演奏時，呼吸產生的氣體最遠都只散出50公分；銅管與木管樂器演奏者，嘴巴附近會形成一塊氣雲，樂器開口處則偵測不到呼出的煙霧；唯一例外是長笛，演奏時氣體能傳到80公分遠，但這仍未超出最短1公尺的規定社交距離。
依此，研究結論認為，樂團樂手一起登臺演出，只要保持1公尺的間隔距離，即不會增加染病風險。維愛主席、小提琴手Daniel Froschauer表示，在一般合理的狀況下，樂團將可繼續提供如同往常、最高水準的演出。
目前奧地利新冠肺炎染病者已逾16000人，造成超過600人死亡。觀眾百人以內的音樂會與各種演出，預計於5月末重啟；7月初放寬到250人，8月初再增加到500人。
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