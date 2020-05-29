柏林版本 樂團防疫指南

文/MUZIK

柏林Charité醫學院的科學家們，發表一篇針對柏林7個樂團、長達13頁的報告，建議他們於可見的未來演出與排練時，團員彼此應該保持的適當距離，以及工作時應該採取的適當措施，預備樂團可以重聚開演的條件。

【各樂部成員之間應有的安全距離與措施】：

弦樂：間隔1.5公尺。

吹奏樂器：座椅距離2公尺，以拋棄式或清潔過的拭布清理樂器，銅管樂部另加有機玻璃隔板。

打擊樂：座椅距離1.5公尺，避免共用樂器。

豎琴與鍵盤樂器：間隔1.5公尺。

指揮：排練時與樂團成員相距至少2公尺，演出時也要保持1.5公尺以上的距離。

【一般防護措施】：

自覺體況：每日自檢是否出現新冠感染臨床症狀，包括發燒、咳嗽、鼻涕不止、喉痛、呼吸急促、頭部與身體各部疼痛、消化道不適、乏力、味覺與嗅覺減弱，若有以上任何症狀，應待在家中，並聯繫醫生進行篩檢。

僱主應為工作環境風險較高的勞工，提供合於規定的免費職業健康保險，如有需要，勞方可參與其中。

注意手部衛生與咳嗽標記，至少在出入工作場所時消毒手部。

日常互動，個人彼此保持1.5公尺距離。室內密閉空間應著口罩，舞臺上則可不必。

工作場所，包括更衣室與廁所，都須規律清潔。

使用符合德國工業標準的空調系統，或另加通風系統。

實務上，還須把流行病學與新研究的發現納入考量，更不可疏漏對個別觀眾的安全措施。Charité醫學院社會醫學、流行病學、健康經濟學部門主任Stefan Willich教授指出，該報告為樂團排練與演出建立了基本的重要規範，但運作上首須遵循清楚的保護措施：弦樂部1.5公尺、管樂部2公尺的個人距離。

目前這分聲明已依柏林愛樂、德意志交響樂團、柏林音樂廳樂團、德國歌劇院樂團、柏林喜歌劇院樂團、柏林廣播交響樂團、柏林國家樂團的要求，提供給各團。

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