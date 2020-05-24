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作曲家財富榜
文/MUZIK
英國的古典音樂電臺Classic FM根據史上著名作曲家的收入數字，依其壽命累加，估算出一分財富排行榜。
名列第一的，是以《藍色狂想曲》、《夏日時光》等名作廣受歡迎的蓋希文，靠《波吉與貝絲》等音樂劇，就賺進數百萬英鎊（約3600萬至3億6千萬新臺幣），他再把所得傾注於藝術領域，留下十分可觀的遺產。
不遑多讓的，還有第二名的小約翰．史特勞斯與第三名的威爾第。小約翰．史特勞斯每次公開演出的價碼是30000英鎊（約合新臺幣百萬出頭），在美國指揮一場音樂會的索價，更高達83萬英鎊（約合新臺幣3000萬）；威爾第光是《阿依達》的創作費即有16.6萬英鎊（約600萬新臺幣）。而以美食饕客聞名的羅西尼，上一堂課可是要3000英鎊（約10萬新臺幣），難怪能爬上第四名了。
「金榜」前十名如下：
第一名：蓋希文
第二名：小約翰．史特勞斯
第三名：威爾第
第四名：羅西尼
第五名：韓德爾
第六名：海頓
第七名：拉赫曼尼諾夫
第八名：普契尼
第九名：帕格尼尼
第十名：柴科夫斯基
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