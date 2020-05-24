樂迷久等了！北市交將於6月5日重返音樂廳

文/MUZIK

在新冠病毒（俗稱武漢肺炎）疫情的衝擊下，國內表演藝術舞台也暫時停擺，特別是交響樂團由於節目安排特性，原本多安排外國客席音樂家的緣故，更難以重返舞台，再加上2月底NSO客席音樂家染疫的新聞，更讓國內樂團音樂會直接畫上休止符。雖然各樂團皆在這段近三個月的時間中，推出各種不等規模的「線上音樂會」，但樂迷們也都是「憋得慌」，十分想念現場音樂會的臨場與震撼感。

在臺灣疫情日漸趨緩的情況下，今日臺北市立交響樂團（以下簡稱北市交）開響了第一炮，宣布將在6月5日於國家音樂廳演出《樂聖風情日》音樂會，不但是國內公立交響樂團的首開音樂會，更可以說是全世界在疫情爆發後，第一場公開售票的職業交響樂團室內音樂會，別具意義。

《樂聖風情日》為北市交今年樂季紀念貝多芬250冥誕的系列節目，原訂於5月底由指揮林望傑與捷克愛樂首席斯帕契克演出，在疫情的旅遊禁令下，6月5日的音樂會「舊瓶裝新酒」，由澳門葡萄牙裔指揮、臺灣女婿廖國敏與柴科夫斯基大賽最高獎、臺灣小提琴家曾宇謙攜手演出，以同樣的曲目：貝多芬第七號交響曲與小提琴協奏曲，與觀眾久違地重逢於國家音樂廳，並且用樂聖的力量，帶領大家朝著勝利的彼方前進。

北市交表示，這場音樂會在疫情逐漸解封之際推出，更能與貝多芬向命運搏擊奮鬥的精神相呼應：「臺灣在全球疫情之下，經由全國醫護人員、國民的共同努力，能在國際上堅定發聲並站穩腳步。」同時，此場音樂會也會維持中央疫情指揮中心的規範，實施量體溫、戴口罩與實名制，座位也以間隔座位方式販售。不過，北市交也相當貼心地規劃了親友同行的兩人座，讓大家聽音樂不孤單，票價更是親民的300元與500元，讓樂迷們可以毫無負擔地重新來到音樂廳。目前音樂會已於兩廳院售票網啟售，悶壞了的樂迷們，趕緊把握這個睽違快三個月的交響樂團音樂會！

《樂聖風情日》售票連結

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