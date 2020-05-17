安全得沒有距離 史卡拉Google線上遊

文/MUZIK

這波新冠疫情，在歐美地區尚未降溫，面對確診與死亡病例持續攀升，傳統表演藝術重鎮不得不紛紛閉門謝客。幸而，拜網路科技大幅進步之賜，音樂場館也在螢幕上得到了新的身分、盡展非同以往的樣貌——自2月23日封館的米蘭史卡拉歌劇院，近期就以大量動畫、影片、全場環景，挾其豐富耀眼的歷史及館藏，堂皇登上「Google藝術與文化」——萬里皆化一指間、免接觸免群聚，讓無數慕名卻無法前來的朝聖者，在家就能享受最舒適的「安全零距離」。

2011年2月，「Google藝術與文化」前身「Google藝術計劃」推出，與全球博物館合作，用Google街景技術拍攝館內實景，搭配高解析度的館藏照片，提供使用者如在現場的觀展感受。一如人們在Google地圖上早已熟悉的街景功能，這種「策展」方式，對以視覺為主的靜態展館相當實用，但對以聽覺為主的音樂場館就未必適合，是以加入該計劃的此類據點，多是「結合視覺與聽覺」的歌劇院。

然與先前已經合作的柏林歌劇院（Konzerthaus Berlin）或維也納國立歌劇院（Wiener Staatsoper）相比，史卡拉的頁面無疑華麗許多，頁首一幕接著一幕流轉的歌劇場景、歷史影像、名畫收藏、巨星身影，用巨幅動畫穿越古今、橫覽全院，營造大氣開場，一下抓住當代看倌的眼球之餘，搭上疫情熱潮的遠距合作歌劇《西蒙．波卡涅拉》影片隨後登場，拉開這場大秀視、聽一把抓的序幕。

接下來，整個史卡拉歌劇院本身有如化為博物館裡的一件藏品，於平日展演歌劇的主要向度之上，依循歷史與空間兩個主軸：以歷時性的「關於史卡拉，你需要知道的五大重點」略數該院1778年至今的輝煌；再用共時的「史卡拉為何如此風靡」提點它型式上的建築之美與內容上的歌、舞之豐，漸次展開這方珍寶。

▲托斯卡尼尼前廳實景，搭配簡短的語音說明

▲1943年，史卡拉在二次大戰戰火中遭到轟炸

從這兩個方向出發，「Google藝術與文化」發揮自身長處，馬上使用環景技術三部曲：舞臺（Part1: On Stage）、後臺（Part2: Backstage）、舞臺之外（Part3: Beyond the Stage），帶領觀者走上舞臺、後臺與歌劇服裝布景的天地，並踏遍包廂、迴廊、樂池、排練室、化妝間，甚至貓道燈道之類的內部空間，除了重點介紹歌劇軟硬體，即音樂、歌舞、服裝、舞臺等製作的過程；也有該院博物館八大展廳的實境瀏覽、展示院藏畫作及名作曲家們的手稿，與過往名劇的海報、劇照、服裝設計，加上一眾明星登臺的風采，交織呈現史卡拉深厚的藝術積澱，也為身陷封鎖的各地看倌們，開啟了「文化尚存」的美好想像。

▲館藏之一：《蝴蝶夫人》1904年在史卡拉上演時的海報，出自Leopoldo Metlicovitz之手

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