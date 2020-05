安全得沒有距離 史卡拉Google線上遊

文/MUZIK

這波新冠疫情,在歐美地區尚未降溫,面對確診與死亡病例持續攀升,傳統表演藝術重鎮不得不紛紛閉門謝客。幸而,拜網路科技大幅進步之賜,音樂場館也在螢幕上得到了新的身分、盡展非同以往的樣貌——自2月23日封館的米蘭史卡拉歌劇院,近期就以大量動畫、影片、全場環景,挾其豐富耀眼的歷史及館藏,堂皇登上「Google藝術與文化」——萬里皆化一指間、免接觸免群聚,讓無數慕名卻無法前來的朝聖者,在家就能享受最舒適的「安全零距離」。

2011年2月,「Google藝術與文化」前身「Google藝術計劃」推出,與全球博物館合作,用Google街景技術拍攝館內實景,搭配高解析度的館藏照片,提供使用者如在現場的觀展感受。一如人們在Google地圖上早已熟悉的街景功能,這種「策展」方式,對以視覺為主的靜態展館相當實用,但對以聽覺為主的音樂場館就未必適合,是以加入該計劃的此類據點,多是「結合視覺與聽覺」的歌劇院。

然與先前已經合作的柏林歌劇院(Konzerthaus Berlin)或維也納國立歌劇院(Wiener Staatsoper)相比,史卡拉的頁面無疑華麗許多,頁首一幕接著一幕流轉的歌劇場景、歷史影像、名畫收藏、巨星身影,用巨幅動畫穿越古今、橫覽全院,營造大氣開場,一下抓住當代看倌的眼球之餘,搭上疫情熱潮的遠距合作歌劇《西蒙.波卡涅拉》影片隨後登場,拉開這場大秀視、聽一把抓的序幕。

接下來,整個史卡拉歌劇院本身有如化為博物館裡的一件藏品,於平日展演歌劇的主要向度之上,依循歷史與空間兩個主軸:以歷時性的「關於史卡拉,你需要知道的五大重點」略數該院1778年至今的輝煌;再用共時的「史卡拉為何如此風靡」提點它型式上的建築之美與內容上的歌、舞之豐,漸次展開這方珍寶。

▲托斯卡尼尼前廳實景,搭配簡短的語音說明

▲1943年,史卡拉在二次大戰戰火中遭到轟炸

從這兩個方向出發,「Google藝術與文化」發揮自身長處,馬上使用環景技術三部曲:舞臺(Part1: On Stage)、後臺(Part2: Backstage)、舞臺之外(Part3: Beyond the Stage),帶領觀者走上舞臺、後臺與歌劇服裝布景的天地,並踏遍包廂、迴廊、樂池、排練室、化妝間,甚至貓道燈道之類的內部空間,除了重點介紹歌劇軟硬體,即音樂、歌舞、服裝、舞臺等製作的過程;也有該院博物館八大展廳的實境瀏覽、展示院藏畫作及名作曲家們的手稿,與過往名劇的海報、劇照、服裝設計,加上一眾明星登臺的風采,交織呈現史卡拉深厚的藝術積澱,也為身陷封鎖的各地看倌們,開啟了「文化尚存」的美好想像。

▲館藏之一:《蝴蝶夫人》1904年在史卡拉上演時的海報,出自Leopoldo Metlicovitz之手

