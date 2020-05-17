快訊

【水利風暴3】雲林掌水工全砍 嘉南水利會：一定要留

陳佩琪臉書挺柯韓特殊情誼 上千酸民留言灌爆臉書

科學認證 音樂對免疫系統或有助益

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

均衡飲食、規律作息、適度運動、心情愉快，可說是「增強人體免疫力」話題中必備的老生長談，但許多新的研究，包括2019年刊登在《生物學年刊》（Annual Research & Review in Biology）的評論都顯示，音樂對免疫系統的幫助，也同樣值得重視。

這些研究指出，聆賞或演奏音樂，明顯都對免疫系統產生正面影響。匹茲堡大學神經學家、也是業餘小號演奏者的Andrew Levin博士表示，自己雖然不確知音樂與大腦互動的方式，但在數個地方合奏團吹奏，卻已是他例行的紓壓行程，「音樂間接影響心理」並非誇大其詞。

根據《大腦、行為與免疫》（Brain, Behavior, and Immunity）期刊2013年登載的一篇評論，聽音樂產生的情緒與心理效果，對生物標記（biomarker）與荷爾蒙水平有直接影響，在免疫系統裡扮演要角的A型免疫球蛋白，對音樂特別有反應。研究者一般也公認，聽音樂可降低體內皮質醇水平，A.J. Ferrer 2007年在《音樂治療》（Journal of Music Therapy）期刊發表的研究則稱，在降低憂鬱主要指標方面「音樂跟Diazepam一樣有效」。

那麼，聽什麼樣的音樂有關係嗎？有，但主要是先驗差別，意即只差在自己與這段音樂的關係、對聽到的音樂會有什麼樣聯想的而已，這些會促使身體作出不同的反應。在這方面，研究不意外地指出，拍子和緩、平靜的「放鬆音樂」，較能靜定煩躁的心神、降低血壓、呼吸、重整脈搏。

在疫情蔓延的此時，串流音樂商也發現，古典、民謠、兒童音樂的流量明顯上升。

古典音樂串流商Primephonic的報告顯示，聽眾習慣的使用時間從早上與晚間，換到了上班時間，午餐時間的流量翻倍，而且因疫情封鎖較久的國家，使用者聽音樂的平均時間更會增加超過50%。該公司執行長Thomas Steffens認為，這種音樂帶來希望，在很少宣傳的情況下，Primephonic新訂戶仍比一個月前增加許多，古典樂迷與「突破舒適圈」而來者皆有；另一家古典音樂串流商Idagio也稱其使用量增加。

各樂團與歌劇院以串流影音吸引觀眾，波伽利復活節時在空蕩蕩的米蘭大教堂演唱，次日下午，該影片在YouTube上的觀看人次就突破3千萬。匹茲堡杜肯大學（Duquesne University）音樂治療教授Noah Potvin點出，古典音樂的文化關聯，像放鬆、高雅等有益健康的形象，讓它成為容易吸引人們此時涉入的類型：「感謝賓士與凌志使用古典音樂的電視廣告，那樣平靜的安全感，現在很吸引人。」不過他對音樂與免疫系統的關聯態度保留，除了質疑使用音樂或任何手段來壓制焦慮是否健康，他也直言，現有的研究提供了有價值的訊息，但尚待深化。

音樂治療者用音樂應付嚴重的焦慮與壓力，Potvin則進一步說明，比起單純的、甚至可能引起反效果的「壓制」，探討音樂如何幫助人們與焦慮和壓力共存，可能更有意義，這就是討論如何將音樂用於「肌肉漸進放鬆」（progressive muscle relaxation）的時候了。

近年將音樂視為「身心聯繫」方式之一的觀點受到重視，它關心情緒與心理健康，如何在生理上表現出來——身為天生懷疑論者，Levin初聽這種論調時，還覺得它是什麼新時代的超自然魔術，但越深入人體生理學，尤其是神經學與神經生理學，越讓他相信：我們真的低估了這種關聯的強度。

【更多精采內容詳見】

MUZIK五月特企

【樂．在疫情蔓延時】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

新冠肺炎病毒恐致免疫過度反應 引發孩童罕見炎症

氣溫過升收冬衣引發敏 醫師：塵螨惹的禍

無慢性病40多歲男染疫病逝 張上淳透露可能原因

肥胖的人，比較容易遭到新冠病毒感染與引發重症嗎？

相關新聞

安全得沒有距離 史卡拉Google線上遊

這波新冠疫情，在歐美地區尚未降溫，面對確診與死亡病例持續攀升，傳統表演藝術重鎮不得不紛紛閉門謝客。幸而，拜網路科技大幅進步之賜，音樂場館也在螢幕上得到了新的身分——自2月23日封館的米蘭史卡拉歌劇院，近期就以大量動畫、影片、全場環景，挾其豐富耀眼的歷史及館藏，堂皇登上「Google藝術與文化」——萬里皆化一指間、免接觸免群聚，讓無數慕名卻無法前來的朝聖者，在家就能享受最舒適的「安全零距離」。

科學認證 音樂對免疫系統或有助益

均衡飲食、規律作息、適度運動、心情愉快，可說是「增強人體免疫力」話題中必備的老生長談，但許多新的研究，包括2019年刊登在《生物學年刊》（Annual Research & Review in Biology）的評論都顯示，音樂對免疫系統的幫助，也同樣值得重視。

最防疫的私人包廂 英國即將推出車上歌劇院

二戰後曾在美國風靡頗長時間的汽車電影院，近期因新冠病毒疫情，也在其它國家流行起來，英國國家歌劇院趁勢把這個主意挪到古典樂壇，提出全球第一個「汽車歌劇院」計劃。

百老匯全新串流服務上線

百老匯音樂劇串流平臺Broadway on Demand本月在美國上線。顧名思義，其會員可在平臺上近用類似圖書館的豐富「館藏」錄影、專屬串流節目、互動平臺、教育資源等。

大師不再 林恩．哈瑞爾逝世

美國知名大提琴家，曾在管弦樂團、獨奏舞臺發光發熱，並大力投入教育事業的林恩．哈瑞爾（Lynn Harrell）辭世，享壽76歲。

後新冠時代的樂壇預言之一：在家享樂

比起以往靠著沙龍私人音樂會，或是家中直立鋼琴取樂的年代，在廣播、電視乃至網路、串流大行其道的今日，傳染病大規模流行，對愛樂生活而言似乎已經不是那麼致命——畢竟「現場」早已不是表演活動的唯一主流型式。

與貝多芬一同戰疫 霍夫捐出新錄音所得

英國知名鋼琴家霍夫（Stephen Hough）即將於5月1日在Hyperion唱片發行最新的貝多芬全本鋼琴協奏曲錄音，並把該錄音所有收益捐給Help Musicians。

希特勒歌劇殘篇曝光

希特勒對華格納的崇拜世所共聞，但鮮有人知的是，他自己也曾嘗試譜寫一部歌劇《鐵匠維蘭德》（Wieland der Schmied）——該劇故事源自日耳曼古老傳說，而且也曾受華格納青睞，留下一部劇本草稿（WWV82）——隨著近期一個以「少年希特勒：獨裁者的形成」為題的展覽登場，他這部埋藏多時的舊稿，才在下奧地利的Sankt Poelten重見天日。

為世界祈福！男高音波伽利於米蘭大教堂的復活節獨唱

歐美在疫情衝擊下，於4月12日迎來近代史上最冷清的復活節，原本應該擠滿信徒的教堂，或是遊客交織的度假勝地，皆因居家限令而門可羅雀。歐美國家第一個爆發大規模疫情的義大利，終於在將近一個半月的居家限令後，疫情近日終見趨緩。位於爆發核心倫巴底大區的首府米蘭市，以及城市象徵米蘭大教堂，邀請義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）於復活節傍晚，在完全淨空的米蘭大教堂內開唱，並透過YouTube全球直播，以音樂替全世界祈福。

眼盲非盲 天才視障鋼琴家的腦部挪用

11歲開始舉辦獨奏會、足跡廣布全球的知名少年爵士鋼琴家Matthew Whitaker，在雙親同意下，由出身外科醫師、神經科學家、擁有音樂背景的教授Charles Limb在加州大學對其腦部進行功能性核磁共震掃描，以探索他非凡創造能力的源頭。

百老匯音樂家 琴援受虐狗

工作之餘，身兼義工的百老匯小提琴家Martin Agee在美國動物防虐組織（ASPCA）為受過虐待的狗兒演奏——當巴赫、莫札特、韓德爾的樂聲響起，正在療養的狗兒不但很快停止吠叫，還會從床上蜷坐起來，準備享受專屬的音樂節目。

東京市政府推出「票卷捐款節稅」方案

全球疫情的影響下，表演藝術舞台幾乎完全停擺，各國政府也陸續推出各種措施，幫助藝術工作者在此非常時刻度過難關。東京市政府日前發表「票卷捐款節稅」的方案，讓觀眾可以自己選擇支持喜愛的藝術家或是運動員，給予實質幫助，也是一個值得參考的方式。

熱門新聞

科學認證 音樂對免疫系統或有助益

盧明德【擬態的溫度】說給現代社會聽的情話

安全得沒有距離 史卡拉Google線上遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。