科學認證 音樂對免疫系統或有助益

文/MUZIK

均衡飲食、規律作息、適度運動、心情愉快，可說是「增強人體免疫力」話題中必備的老生長談，但許多新的研究，包括2019年刊登在《生物學年刊》（Annual Research & Review in Biology）的評論都顯示，音樂對免疫系統的幫助，也同樣值得重視。

這些研究指出，聆賞或演奏音樂，明顯都對免疫系統產生正面影響。匹茲堡大學神經學家、也是業餘小號演奏者的Andrew Levin博士表示，自己雖然不確知音樂與大腦互動的方式，但在數個地方合奏團吹奏，卻已是他例行的紓壓行程，「音樂間接影響心理」並非誇大其詞。

根據《大腦、行為與免疫》（Brain, Behavior, and Immunity）期刊2013年登載的一篇評論，聽音樂產生的情緒與心理效果，對生物標記（biomarker）與荷爾蒙水平有直接影響，在免疫系統裡扮演要角的A型免疫球蛋白，對音樂特別有反應。研究者一般也公認，聽音樂可降低體內皮質醇水平，A.J. Ferrer 2007年在《音樂治療》（Journal of Music Therapy）期刊發表的研究則稱，在降低憂鬱主要指標方面「音樂跟Diazepam一樣有效」。

那麼，聽什麼樣的音樂有關係嗎？有，但主要是先驗差別，意即只差在自己與這段音樂的關係、對聽到的音樂會有什麼樣聯想的而已，這些會促使身體作出不同的反應。在這方面，研究不意外地指出，拍子和緩、平靜的「放鬆音樂」，較能靜定煩躁的心神、降低血壓、呼吸、重整脈搏。

在疫情蔓延的此時，串流音樂商也發現，古典、民謠、兒童音樂的流量明顯上升。

古典音樂串流商Primephonic的報告顯示，聽眾習慣的使用時間從早上與晚間，換到了上班時間，午餐時間的流量翻倍，而且因疫情封鎖較久的國家，使用者聽音樂的平均時間更會增加超過50%。該公司執行長Thomas Steffens認為，這種音樂帶來希望，在很少宣傳的情況下，Primephonic新訂戶仍比一個月前增加許多，古典樂迷與「突破舒適圈」而來者皆有；另一家古典音樂串流商Idagio也稱其使用量增加。

各樂團與歌劇院以串流影音吸引觀眾， 波伽利復活節時在空蕩蕩的米蘭大教堂演唱 ，次日下午，該影片在YouTube上的觀看人次就突破3千萬。匹茲堡杜肯大學（Duquesne University）音樂治療教授Noah Potvin點出，古典音樂的文化關聯，像放鬆、高雅等有益健康的形象，讓它成為容易吸引人們此時涉入的類型：「感謝賓士與凌志使用古典音樂的電視廣告，那樣平靜的安全感，現在很吸引人。」不過他對音樂與免疫系統的關聯態度保留，除了質疑使用音樂或任何手段來壓制焦慮是否健康，他也直言，現有的研究提供了有價值的訊息，但尚待深化。

音樂治療者用音樂應付嚴重的焦慮與壓力，Potvin則進一步說明，比起單純的、甚至可能引起反效果的「壓制」，探討音樂如何幫助人們與焦慮和壓力共存，可能更有意義，這就是討論如何將音樂用於「肌肉漸進放鬆」（progressive muscle relaxation）的時候了。

近年將音樂視為「身心聯繫」方式之一的觀點受到重視，它關心情緒與心理健康，如何在生理上表現出來——身為天生懷疑論者，Levin初聽這種論調時，還覺得它是什麼新時代的超自然魔術，但越深入人體生理學，尤其是神經學與神經生理學，越讓他相信：我們真的低估了這種關聯的強度。

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