最防疫的私人包廂 英國即將推出車上歌劇院

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▲圖：ENO 2019年製作的《魔笛》（Photograph: Donald Cooper/Photostage）
▲圖：ENO 2019年製作的《魔笛》（Photograph: Donald Cooper/Photostage）

文/MUZIK

二戰後曾在美國風靡頗長時間的汽車電影院，近期因新冠病毒疫情，也在其它國家流行起來，英國國家歌劇院（English National Opera，ENO）趁勢把這個主意挪到古典樂壇，提出全球第一個「汽車歌劇院」計劃。

該計劃預計9月上路，以倫敦北部亞力山卓宮為地點，臺上的演奏者及歌手「保持適當距離」，觀眾則在300輛汽車，包括後方比較大型的車輛裡看戲，機車與腳踏車也允許入場，大家一起享受擁有專屬特製布景的現場歌劇，順利的話，ENO還會將之推廣到全英各地。首先上檔的12場節目包括縮短為90分鐘版本的《波希米亞人》，與適合闔家觀賞的1小時版《魔笛》，第一場將供前線工作者與國民保健系統人員免費入座。

該院執行長Stuart Murphy表示，這是他們執行「人人享歌劇」任務的一部分，也是一場可能帶來完全不同藝術型式的實驗，雖然在疫情來臨前，就提過這個點子，但新冠無疑使之加速成型——無法參加公共活動、缺少社會性接觸的人們，不只想念家人與朋友，也想要看到真正的live演出，而非只是線上串流之類——希望能夠廣為提供這樣的節目，讓大家在安全的環境裡重拾集體活動的感覺。

那麼觀眾在現場該作何反應呢？Murphy接著說，人們或許可以閃燈或鳴喇叭來取代鼓掌叫好，他覺得這可能會吸引到喜愛汽車、將車子視為一己之延伸的全新世代觀眾。如果計劃獲得成功，汽車歌劇院也能前進賽車場或歷史遺跡之間，ENO已與國際上其它對此感興趣的歌劇院展開建設性的對話，努力為大型集體活動建立新的安全場域。

影響該計劃進行的一大因素，顯然是「駕車外出」禁令何時解除？目前消息指出，歐盟將私人運輸劃為最先解禁的項目之一，在多變的情勢中，帶來正向的鼓勵。ENO也仍在計劃9月登臺的音樂劇《Hairspray》，以及公告2020-21樂季的節目。Murphy指出，藝術公司必須行動敏捷、對環境快速作出回應，他可不打算讓座位空著：「老實說，我們每天都在試著測水溫。」

有些國家在封鎖期允許汽車電影院開張，德國科隆跟埃森就各有一家，全年營運。封城之後，兩家影院場場客滿，臨時汽車影院也開始流行。而在這種業務的發源地美國，全國320家汽車影院中，只有不到25家開門，不過這種狀況也要隨著禁令的放寬而改變了。

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