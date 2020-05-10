百老匯全新串流服務上線
文/MUZIK
百老匯音樂劇串流平臺Broadway on Demand本月在美國上線。顧名思義，其會員可在平臺上近用類似圖書館的豐富「館藏」錄影、專屬串流節目、互動平臺、教育資源等。
該站由Broadway Licensing創立者Sean Cercone建構，收有全球逾百部音樂劇錄影，還有頂尖劇院教師們的影像教學片庫。初期服務以直播演出系列「開幕30夜」（30 Days of Opening Nights）打頭陣，串流好萊塢Bourbon Room的表演，並對疫情中的表演者、作曲家、音樂家、劇作家、舞臺工作者進行贊助。此服務目前免費，且當然符合建議社交距離，勢必挑戰已提供類似串流的付費平臺BroadwayHD。
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