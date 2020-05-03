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大師不再 林恩．哈瑞爾逝世

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

美國知名大提琴家，曾在管弦樂團、獨奏舞臺發光發熱，並大力投入教育事業的林恩．哈瑞爾（Lynn Harrell）辭世，享壽76歲。

哈瑞爾遺孀、小提琴家奈騰捷兒（Helen Nightengale）發文

我們失去了一位好父親、好丈夫、一位公正之士，林恩家的四個孩子、他的姐姐、朋友及我，與曾經幸運接觸過他的音樂、他的幽默與人性的大家，一同為之哀悼。親愛的林恩，你是一個時代的終結，懷念更逾你生前為人所知之名。愛你到無以復加，親愛的，安息吧，你確當如此。

林恩．哈瑞爾 1944年1月30日～2020年4月27日

去年，《MUZIK》編輯群曾在臺北大師星秀音樂節（TMAF）的演出上，親炙哈瑞爾的功力。當時步履已然蹣跚的他，弦上卻絲毫不顯老態，琴鎮全場，讓人印象深刻。彼時《MUZIK》也留下可貴的專訪，未料卻成最後一面。

哈瑞爾雙親皆為音樂家，八歲時開始學大提琴，全家移居達拉斯後遇上恩師艾隆森。林恩形容老師 「他展現給我對樂器、音樂、以及生命的熱情」。高中時期進入茱莉亞音樂學院，跟隨名家羅斯學習，後進入寇蒂斯音樂學院師從科爾深造。科爾建議林恩加入管弦樂團為獨奏生涯做好準備。兩年後克里夫蘭管弦樂團指揮塞爾任命其為大提琴首席、直到1971 年為止。27 歲時，哈瑞爾受邀以獨奏家身份與林肯中心室內樂一同演奏，紐約時報評論「這年輕人擁有一切成功的條件。」當林恩贏得權威性的費雪大獎，並開始全球獨奏生涯時，他的事業達到同輩難以企及的高峰。

身為世界一流大提琴家，他常與最重要的藝術家合作，演奏常於廣播節目播出，接受專家及評論家的採訪，與全世界舉足輕重的管弦樂團合作，開設大師音樂講座，在音樂學校任教，包括英國皇家音樂學院（前院長），南加大桑頓音樂學院（ 傑出教授），亞斯班音樂節等等。

1994年林恩與皇家愛樂樂團演出大提琴獨奏，追悼在大屠殺中喪生的猶太人，現場觀眾包括教宗若望保羅二世以及羅馬首席拉比。在葛萊美班頒獎典禮上與帕爾曼及祖克曼共同演出，也曾奪得葛萊美最佳室內樂獎。

2017 年首次登上大銀幕，以第一男主角身份在得獎劇情短片《大提琴》（Cello） 中飾演患有漸凍症的大提琴家，詮釋他生命中所面對的選擇。該片以及作曲家克貝爾（Randy Kerber） 所譜寫的電影原聲帶贏得無數國際電影及音樂大獎，並於紐約、溫哥華、米蘭、倫敦及羅馬各大音樂節中演出，也獲選為第十四屆中美電影節精選影片。

林恩之前使用樂器是1720 年蒙塔尼亞納（Montagnana） 大提琴、及原屬已故大提琴家杜普蕾 （Jacqueline du Pré） 之1673 年斯特拉迪瓦里 （Antonio Stradivarius）。目前使用大提琴為2008 年唐吉 （Christopher Dungey）所製。（節錄自2019年TMAF節目手冊）

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