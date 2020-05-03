後新冠時代的樂壇預言之一：在家享樂

文/MUZIK

比起以往靠著沙龍私人音樂會，或是家中直立鋼琴取樂的年代，在廣播、電視乃至網路、串流大行其道的今日，傳染病大規模流行，對愛樂生活而言似乎已經不是那麼致命——畢竟「現場」早已不是表演活動的唯一主流型式——不過這次新冠肺炎影響之大，非只在身體健康層面，在樂壇史上，也必將留下清晰可見的痕跡，下面就來看看音樂人們怎麼說。

1.業餘音樂創作活動再次風行

為了抓住隔離期間來敲門的創作靈感與音樂熱情，習樂app與提供樂譜的網站，像是 nKoda 大受歡迎，樂器行也隨之大發利市，英國大型鋼琴經銷商Coach House Pianos、The Piano Gallery都指出，許多人趕在封鎖前搶購，確保樂器能及時運抵家門：「鋼琴竟然也搭上了搶購潮。」德國指揮André de Ridder則認為這很正常：音樂是如此不可或缺，人們在隔離中都要把自己的作品與演奏放上社交媒體，這對創意必有正面影響。 此外，隨著越來越多人在家工作，以往用於通勤的時間也被節省下來，轉用到了業餘音樂製作方面。（來自Timmy Fisher）

2.小型音樂會再獲重視

2013年，私宅音樂會平臺Groupmuse成立，此時表藝節目的主流仍是大型演出。但當新冠疫情來襲，舉辦僅有10到15人的小演出，就比推出大型音樂會要有可能得多（布達佩斯的一家劇院，倒是在疫情來臨之前，就開始了 一對一的到府演出 ），對於小型演出經營者而言，這不啻是擴展業務、思考策展、發揮創意的機會，像Andrew Ousley在教堂地下室及地下墓穴舉辦的The Crypt Sessions與The Angel’s Share即是一例，場內僅有49個席位，讓他成功避開所謂的「大規模群聚」。（來自Jeffrey Arlo Brown）

3.古典音樂家需要更多休息

疫情讓音樂家們有了難得的休息時間。倫敦的藝術經紀公司Harrison Parrott正在規劃長期戰略，除了帶領組織度過危機，Jasper Parrott也一邊學起日語，一邊鼓勵旗下音樂家繼續做自己的事、花點時間喘口氣、想一想。柏林的藝術經記人Sonia Simmenaue則說：「我們鬆了一口氣，工作實在太多了。」 雖然音樂家、經紀人、公關都不該期待抗疫假，但這行節奏真的過於緊湊、長期壓榨一天工作16小時還沒有加班費可領的實習生，唯有疫情能使人停下來思考，也許能帶來改變——最好的點子，往往都在閒晃時產生。（來自JAB）

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》