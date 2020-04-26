與貝多芬一同戰疫 霍夫捐出新錄音所得

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▲霍夫與林圖指揮的芬蘭廣播交響樂團，演出貝多芬鋼琴協奏曲
▲霍夫與林圖指揮的芬蘭廣播交響樂團，演出貝多芬鋼琴協奏曲

文/MUZIK

英國知名鋼琴家霍夫（Stephen Hough）即將於5月1日在Hyperion唱片發行最新的貝多芬全本鋼琴協奏曲錄音，並把該錄音所有收益捐給Help Musicians。

這次的新錄音，由芬蘭廣播交響樂團及其音樂總監林圖（Hannu Lintu ）協奏，是音樂家與工作團隊每位成員超乎常規、追求完美的心血結晶。雖然選在此時發行新片好像有點奇怪，但霍夫本人表示，對他而言，貝多芬比任何音樂家都更能代表「快樂超越憂傷」的終極勝利，以及人類不屈的靈魂，所以此錄音收益將全數支持Help Musicians，以期幫助面臨危機的同儕們。

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