與貝多芬一同戰疫 霍夫捐出新錄音所得
文/MUZIK
英國知名鋼琴家霍夫（Stephen Hough）即將於5月1日在Hyperion唱片發行最新的貝多芬全本鋼琴協奏曲錄音，並把該錄音所有收益捐給Help Musicians。
這次的新錄音，由芬蘭廣播交響樂團及其音樂總監林圖（Hannu Lintu ）協奏，是音樂家與工作團隊每位成員超乎常規、追求完美的心血結晶。雖然選在此時發行新片好像有點奇怪，但霍夫本人表示，對他而言，貝多芬比任何音樂家都更能代表「快樂超越憂傷」的終極勝利，以及人類不屈的靈魂，所以此錄音收益將全數支持Help Musicians，以期幫助面臨危機的同儕們。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言