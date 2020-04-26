與貝多芬一同戰疫 霍夫捐出新錄音所得

希特勒對華格納的崇拜世所共聞，但鮮有人知的是，他自己也曾嘗試譜寫一部歌劇《鐵匠維蘭德》（Wieland der Schmied）——該劇故事源自日耳曼古老傳說，而且也曾受華格納青睞，留下一部劇本草稿（WWV82）——隨著近期一個以「少年希特勒：獨裁者的形成」為題的展覽登場，他這部埋藏多時的舊稿，才在下奧地利的Sankt Poelten重見天日。

2020-04-26 08:17