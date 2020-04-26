聽新聞
test
0:00 / 0:00

希特勒歌劇殘篇曝光

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

希特勒對華格納的崇拜世所共聞，但鮮有人知的是，他自己也曾嘗試譜寫一部歌劇《鐵匠維蘭德》（Wieland der Schmied）——該劇故事源自日耳曼古老傳說，而且也曾受華格納青睞，留下一部劇本草稿（WWV82）——隨著近期一個以「少年希特勒：獨裁者的形成」為題的展覽登場，他這部埋藏多時的舊稿，才在下奧地利的Sankt Poelten重見天日。

時至今日，這部野心勃勃之作只剩一頁殘篇，草稿的首頁，是希特勒友人 August Kubizek手繪的鋼琴素描，時為1908年。策展人之一的Christian Rapp認為，當時正要20歲的希特勒（編按：今天正是他131歲冥誕；離他去世的1945年4月30日，以及二次大戰歐洲戰事結束的5月8日，即將75年）應該才上過幾星期的鋼琴課，這樣就敢寫起歌劇，也顯示他對自己能力過度膨脹的自信。

▲希特勒歌劇《鐵匠維蘭德》手稿（Photo: Joe Klamar/AFP）
▲希特勒歌劇《鐵匠維蘭德》手稿（Photo: Joe Klamar/AFP）

除了歌劇手稿，整場展品也都來自Kubizek手上1907年至1920年間關於希特勒的物件，包括後者寫給他的信件、名信片、繪畫、建築素描等，Kubizek起初只把這些當作自己青年時期的回憶，後來才意識到其歷史價值。

這些藏品涵蓋了希特勒少時乃至參加第一次世界大戰的種種，也包括他1907與1908年兩次在維也納藝術學院應試不第的過往，從Kubizek留下的舊物可以看到，希特勒擅於尋找代罪羔羊：「每次失敗都是別人的錯，而不是他自己的責任 」Rapp如是指出。

協力策展人 Hannes Leidinger也表示，連早年即與希特勒相交的舊識，都對他頑固又具侵略性的人格特質直言不諱。Rapp進一步分析，希特勒少時已是「一顆炸彈」，一戰作為引信，將它在德國引爆，但這一切的根源，在他的奧國歲月裡都已清晰可見。

除了從個人面向入手，該展也探索彼時奧地利的政治與社會脈絡，諸如納粹意識形態中占據重要位置的種族主義、軍國主義、反猶思想等，與奧國社會主流，甚至是左派社群的長期關聯；同時揭示奧地利與納粹過往錯綜複雜的關係，絕非只是作為「被占領的受害國」那樣單純。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

從「德國人」被強迫變成「波蘭人」 身不由己的但澤自由邦

重磅一頁書／《反美陰謀》：如果美國也「納粹」？虛構與非虛構之間的反事實小說

韓國瑜臉書PO影片 抱怨被抹黑

韓國瑜指抹黑讓他像格列佛 鄭照新盼勿再唱衰市政

相關新聞

與貝多芬一同戰疫 霍夫捐出新錄音所得

英國知名鋼琴家霍夫（Stephen Hough）即將於5月1日在Hyperion唱片發行最新的貝多芬全本鋼琴協奏曲錄音，並把該錄音所有收益捐給Help Musicians。

希特勒歌劇殘篇曝光

希特勒對華格納的崇拜世所共聞，但鮮有人知的是，他自己也曾嘗試譜寫一部歌劇《鐵匠維蘭德》（Wieland der Schmied）——該劇故事源自日耳曼古老傳說，而且也曾受華格納青睞，留下一部劇本草稿（WWV82）——隨著近期一個以「少年希特勒：獨裁者的形成」為題的展覽登場，他這部埋藏多時的舊稿，才在下奧地利的Sankt Poelten重見天日。

為世界祈福！男高音波伽利於米蘭大教堂的復活節獨唱

歐美在疫情衝擊下，於4月12日迎來近代史上最冷清的復活節，原本應該擠滿信徒的教堂，或是遊客交織的度假勝地，皆因居家限令而門可羅雀。歐美國家第一個爆發大規模疫情的義大利，終於在將近一個半月的居家限令後，疫情近日終見趨緩。位於爆發核心倫巴底大區的首府米蘭市，以及城市象徵米蘭大教堂，邀請義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）於復活節傍晚，在完全淨空的米蘭大教堂內開唱，並透過YouTube全球直播，以音樂替全世界祈福。

眼盲非盲 天才視障鋼琴家的腦部挪用

11歲開始舉辦獨奏會、足跡廣布全球的知名少年爵士鋼琴家Matthew Whitaker，在雙親同意下，由出身外科醫師、神經科學家、擁有音樂背景的教授Charles Limb在加州大學對其腦部進行功能性核磁共震掃描，以探索他非凡創造能力的源頭。

百老匯音樂家 琴援受虐狗

工作之餘，身兼義工的百老匯小提琴家Martin Agee在美國動物防虐組織（ASPCA）為受過虐待的狗兒演奏——當巴赫、莫札特、韓德爾的樂聲響起，正在療養的狗兒不但很快停止吠叫，還會從床上蜷坐起來，準備享受專屬的音樂節目。

東京市政府推出「票卷捐款節稅」方案

全球疫情的影響下，表演藝術舞台幾乎完全停擺，各國政府也陸續推出各種措施，幫助藝術工作者在此非常時刻度過難關。東京市政府日前發表「票卷捐款節稅」的方案，讓觀眾可以自己選擇支持喜愛的藝術家或是運動員，給予實質幫助，也是一個值得參考的方式。

2020拜魯特音樂節停辦 《指環》新製作延至2022年

疫情嚴峻時刻，現在「音樂會正常舉行」比「音樂會停辦」似乎更像新聞了。但遠在7、8月舉行的拜魯特音樂節，也於3月30日宣布停辦，還是顯得格外引人注目。

費城管弦樂團 免費線上音樂廳開張

費城管弦樂團正在自家網站陸續放上高畫質音樂會影片，提供免費隨選收看。

貝多芬可能沒聾

從現存的「對話本」內容來看，音樂學者發現，貝多芬晚年可能並非全聾，還有部分聽力尚存。

大都會歌劇院停工 解散雇員

面對新冠病毒危機，紐約大都會歌劇院解雇了包括歌劇院管弦樂團、合唱團、舞臺工作人員等所有工會員工，並通知他們，薪水只付到3/31為止。

重新「體驗」交響樂 巴斯克管弦樂團無曲目演出大受歡迎

這個樂季，巴斯克國家管弦樂團與音樂總監Robert Trevino以別開生面的一系列「秘密音樂會」展開冒險——直到曲目保密的節目全部完售、成功收場，Trevino才道出背後秘辛。

17部手機 拼出當代數位琴

在人手一部智慧型手機的時代，以app取代節拍器、調音器，或是當作簡單的臨時鋼琴，都屬司空見慣。不過行銷鬼點子特多的手機品牌OnePlus日前為了宣傳旗下產品，竟用新機「拼」成一部音域接近標準鋼琴的「數位鋼琴」，可就不是單機上面的小鍵盤可以比擬的了。

熱門新聞

希特勒歌劇殘篇曝光

與貝多芬一同戰疫 霍夫捐出新錄音所得

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。