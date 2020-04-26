文/MUZIK

希特勒對華格納的崇拜世所共聞，但鮮有人知的是，他自己也曾嘗試譜寫一部歌劇《鐵匠維蘭德》（Wieland der Schmied）——該劇故事源自日耳曼古老傳說，而且也曾受華格納青睞，留下一部劇本草稿（WWV82）——隨著近期一個以「少年希特勒：獨裁者的形成」為題的展覽登場，他這部埋藏多時的舊稿，才在下奧地利的Sankt Poelten重見天日。

時至今日，這部野心勃勃之作只剩一頁殘篇，草稿的首頁，是希特勒友人 August Kubizek手繪的鋼琴素描，時為1908年。策展人之一的Christian Rapp認為，當時正要20歲的希特勒（編按：今天正是他131歲冥誕；離他去世的1945年4月30日，以及二次大戰歐洲戰事結束的5月8日，即將75年）應該才上過幾星期的鋼琴課，這樣就敢寫起歌劇，也顯示他對自己能力過度膨脹的自信。

▲希特勒歌劇《鐵匠維蘭德》手稿（Photo: Joe Klamar/AFP）

除了歌劇手稿，整場展品也都來自Kubizek手上1907年至1920年間關於希特勒的物件，包括後者寫給他的信件、名信片、繪畫、建築素描等，Kubizek起初只把這些當作自己青年時期的回憶，後來才意識到其歷史價值。

這些藏品涵蓋了希特勒少時乃至參加第一次世界大戰的種種，也包括他1907與1908年兩次在維也納藝術學院應試不第的過往，從Kubizek留下的舊物可以看到，希特勒擅於尋找代罪羔羊：「每次失敗都是別人的錯，而不是他自己的責任 」Rapp如是指出。

協力策展人 Hannes Leidinger也表示，連早年即與希特勒相交的舊識，都對他頑固又具侵略性的人格特質直言不諱。Rapp進一步分析，希特勒少時已是「一顆炸彈」，一戰作為引信，將它在德國引爆，但這一切的根源，在他的奧國歲月裡都已清晰可見。

除了從個人面向入手，該展也探索彼時奧地利的政治與社會脈絡，諸如納粹意識形態中占據重要位置的種族主義、軍國主義、反猶思想等，與奧國社會主流，甚至是左派社群的長期關聯；同時揭示奧地利與納粹過往錯綜複雜的關係，絕非只是作為「被占領的受害國」那樣單純。

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