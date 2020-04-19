為世界祈福！男高音波伽利於米蘭大教堂的復活節獨唱

文/MUZIK

歐美在疫情衝擊下，於4月12日迎來近代史上最冷清的復活節，原本應該擠滿信徒的教堂，或是遊客交織的度假勝地，皆因居家限令而門可羅雀。歐美國家第一個爆發大規模疫情的義大利，終於在將近一個半月的居家限令後，疫情近日終見趨緩。位於爆發核心倫巴底大區的首府米蘭市，以及城市象徵米蘭大教堂，邀請義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）於復活節傍晚，在完全淨空的米蘭大教堂內開唱，並透過YouTube全球直播，以音樂替全世界祈福。

在歐洲第二大的管風琴聲下，波伽利一人站於米蘭大教堂的祭壇前，依序唱出法朗克《莊嚴彌撒》〈天使靈糧〉、古諾－巴赫的《聖母頌》、從馬斯康尼歌劇《鄉間騎士》間奏曲改編的《聖哉瑪利亞》，以及羅西尼《小莊嚴彌撒》〈榮耀頌〉，當中穿插義大利各城市的現時街景，包括像是威尼斯、貝加摩、布雷西亞等地，皆是空無一人，然而又在陽光的照射下展現希望光芒。最後，波伽利更走出米蘭大教堂，在原本人群熙攘往來的大廣場前，唱出《奇異恩典》，這時鏡頭更切換到巴黎、倫敦、紐約等城市，巴黎鐵塔、凱旋門、時代廣場等知名景點，都因疫情而安靜了下來，在波切利的歌聲中，等待緩解的曙光。

雖然直播已經於台灣時間4月13日凌晨1點結束，但YouTube依然完整呈現此影片，目前已感動兩千多萬收看人次，與這位知名男高音，為世界祈福。

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