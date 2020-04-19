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眼盲非盲 天才視障鋼琴家的腦部挪用

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

11歲開始舉辦獨奏會、足跡廣布全球的知名少年爵士鋼琴家Matthew Whitaker，在雙親同意下，由出身外科醫師、神經科學家、擁有音樂背景的教授Charles Limb在加州大學對其腦部進行功能性核磁共震掃描，以探索他非凡創造能力的源頭。

「我愛音樂」，Whitaker在美國CBS電視臺知名新聞節目「60分鐘」上如是說。

Whitaker是個24週就出生的早產兒，不但只有1磅11盎司（約765克）重，還有一堆健康問題，醫生告訴他的雙親，孩子活下來的機率只有50%。發育未完全造成的血管問題，導致視網膜病變，威脅著嬰孩的視力，讓雙親相當恐慌。

Whitaker為此在兩年內接受了11場手術，心疼孩子又不見狀況好轉的Whitaker夫婦最後決定喊停、面對孩子可能眼盲的威脅。但問題不止於此，醫生警告他們，看不到的Whitaker因為缺乏去「接觸東西」的動機，可能永遠學不會爬、學不會走，也說不出話，爸媽因此盡力讓玩具發出聲音，吸引他靠近；而在這個嬰孩爬向揚聲器的時候，音樂就成為了驅動他前進的一大關鍵。

3歲時，Whitaker在祖父送給他的鍵盤上，顯露出音樂方面的天賦，在大部分孩子只能彈出單音的時候，他不但雙手彈奏，還能彈出和弦，爸媽於是決定為他聘請鋼琴老師，並讓Whitaker隨紐約Filomen M. D’Agostino Greenberg音樂學校校長Dalia Sakas學習。

Sakas回憶，Whitaker過耳不忘的能力驚人，只要聽過一次，就能把曲子背下來。面對如此出色的學生，讓肩負重任、深怕埋沒天才，又怕搞砸一切的她不免戰戰兢兢。

在Sakas的努力下，Whitaker學有所成、開始到處演出，吸引了Limb的注意。針對Whitaker特別擅長的即興音樂能力，研究團隊比較他的腦部在「聽音樂」與「聽無趣演講」時的不同反應，他們驚訝地發現：這位18歲的盲人鋼琴家腦中與視覺相關的皮層，在一般狀況下，像是聽演講時，雖然沒有顯著活動；但聽到音樂，尤其是他熟悉的樂團演奏時，竟然活了起來！掃描顯示，他的整個腦部都受到音樂的刺激，包括不受視覺刺激的區塊，可能都被大腦動員、借去「聽」音樂了——可見少了視力的他，腦中的視區不但一點都沒有閒著，還為其它部分做出了貢獻，而這或許就是他擁有特殊天分的重要後盾。

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