東京市政府推出「票卷捐款節稅」方案

文/MUZIK

全球疫情的影響下，表演藝術舞台幾乎完全停擺。然而不同於電影院這種「即買即看」的售票型態，表演藝術節目幾乎都是用「預售」的方式進行，面對節目取消，主辦單位只得全額退票，已經付出的宣傳等成本也無法回收。因此，有許多經紀公司在這波疫情中衝擊慘重，連帶地影響後面的表演者與幕後工作者。各國政府也陸續推出各種措施，幫助藝術工作者在此非常時刻度過難關，像是台灣就有文化部推出的 紓困計畫 等等。除了政府統合式的補助方案外，東京市政府日前發表「票卷捐款節稅」的方案，讓觀眾可以自己選擇支持喜愛的藝術家或是運動員，給予實質幫助，也是一個值得參考的方式。

東京市政府文化廳（相當於台灣的文化局）於4月9日發表「票卷捐款節稅」方案，針對本次受到疫情影響而停止的各類表藝活動與運動賽事，給予民眾「不退票」的選擇權，以表達對藝文團體與運動團隊的支持。而為了鼓勵民眾選擇不退票，東京市政府也祭出「抵稅」政策，只要是經過文化廳與體育廳認定的取消活動，在主辦單位給予「放棄退票」的證明下，民眾便可以用此證明抵免稅金。具體來說，約1萬日圓（約2800台幣）的票卷金額，最多可抵免4000日圓（約1120台幣）的住民稅，抵免票額最高上限則是20萬日圓。

雖然這樣的方式對於表藝單位來說，依然是杯水車薪，但能透過觀眾參與，提供藝文團體與運動團隊補助，也是在政府協助外另一開源方式，或許也值得各地政府借鏡。

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