百老匯音樂家 琴援受虐狗

工作之餘,身兼義工的百老匯小提琴家Martin Agee在美國動物防虐組織(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals,ASPCA)為受過虐待的狗兒演奏——當巴赫、莫札特、韓德爾的樂聲響起,正在療養的狗兒不但很快停止吠叫,還會從床上蜷坐起來,準備享受專屬的音樂節目。

Agee曾在百老匯為《屋頂上的提琴手》、《米莉姑娘》、《紫色姐妹話》、《金髮尤物》,以及近期重新上演的《西城故事》等超過40部製作演奏,相伴12年的靈𤟥愛犬去世,成為他加入ASPCA的契機:「那是極大的失落,其他人遛著靈𤟥的情景,總會喚起回憶,讓我萬分難受……我因此下定決心——是時候該回過神,與動物們重建聯繫了。」

在ASPCA受訓時,以朗讀療癒受虐狗的項目讓他印象深刻,啟發他改藉音樂入手,狗兒們也樂在其中:「我一坐下拿出琴,一陣混亂便伴隨狗叫而來……但當弓一碰上弦,只不過開始調音而已,奇妙的是,動物們竟已面露好奇,並不再跑跳叫嚷。」

在ASPCA中心,各犬被安置在裝設壓克力玻璃門的個別犬舍裡,Agee坐在凳子上,以較無威脅的姿勢為牠們演奏,中心抗虐行為應用研究組主任Victoria Cussen指出:「他們有時讓人難以直視,其中有些受過不同程度的虐待,可能還有待癒的外傷。」她也認為古典音樂確實有助於狗兒們減壓:「有證據顯示,古典音樂讓牠們的行為冷靜下來……為動物演奏音樂,給予牠們感官刺激的同時,也搭起一座舒緩的橋樑。儘管有個別差異,但總體來說,牠們在音樂中都有連貫的行為改變,像是躺下靜靜聆聽等,暗示動物的壓力已然減輕。」

雖然Agee還不知道狗聽眾有沒有特別喜歡的作品,但他傾向演奏最能安撫狗兒的巴赫、莫札特、韓德爾作品:「半分鐘內,通常就會有四、五隻狗在門前蜷坐起來,一邊聽著音樂、一邊靜靜看著我演奏……這實在是種奇景。」

