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2020拜魯特音樂節停辦 《指環》新製作延至2022年

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

疫情嚴峻時刻，現在「音樂會正常舉行」比「音樂會停辦」似乎更像新聞了。但遠在7、8月舉行的拜魯特音樂節，也於3月30日宣布停辦，還是顯得格外引人注目。

拜魯特音樂節在官方網站的聲明全文如下：

拜魯特音樂節官方在考量冠狀病毒危機對於營運的影響下，官方與董事會──包含德國聯邦政府、巴伐利亞自由邦、拜魯特市與拜魯特之友協會──遺憾地宣布2020拜魯特音樂節將會延至明年夏天，這代表原訂於明年的演出節目表也會隨之改變。在2021年樂季，除了原訂的《飄泊的荷蘭人》新製作外，還會有《唐懷瑟》、《紐倫堡名歌手》與《羅恩格林》三部劇的復排演出，《女武神》則會以音樂會形式演出三場。原訂於今年樂季登場的《指環》全本新製作，將因為排練計畫等因素，至少推遲至2022年才能首演。

已完成販售的2020年票卷，原則上適用於2021年音樂節。音樂節票務中心將於接下來幾週聯繫所有購票者，以確認換票方式等細節。

巴伐利亞邦藝術部長西布勒（Bernd Sibler）表示：「身為拜魯特音樂節與華格納激昂音樂的熱情擁護者，我很遺憾今年大家無法在綠丘（Green Hill）上享受演出。此音樂節的長久傳統，在巴伐利亞邦具有很高的象徵價值，這次取消對於文化生活來說是個沉痛損失。

拜魯特音樂節聲明原文：SUSPENSION BAYREUTH FESTIVAL 2020

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