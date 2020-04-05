快訊

新增8境外移入確診 含奧捷團再驗出3人都無症狀

直播／我今增8例新冠肺炎確診…全為境外移入、總計363例

費城管弦樂團 免費線上音樂廳開張

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲photo: Tom Gralish
▲photo: Tom Gralish

文/MUZIK

費城管弦樂團正在自家網站陸續放上高畫質音樂會影片，提供免費隨選收看。目前第一波2018-19樂季期間拍攝的內容已經上架，包括 Benjamin Grosvenor、 Emanuel Ax演奏的鋼琴協奏曲、歌劇《Amahl and the Night Visitors》、馬勒九，以及Nico Muhly, Hannibal, and Jake Heggie等人的新作，曲目還在陸續增加中。

其實費管先前即有線上錄音，但只提供樂團贊助者與購票觀眾使用，現在除了進一步推出大眾皆可選看的完整免費影片，還優化設計，在片中置入單曲列表、自動顯示相關表演資訊，並增加搜尋作品、節目單、照片的功能。

該團執行長Matías Tarnopolsky指出，新服務是為了盡可能並有意義地吸引觀眾，藉由分享藝術，將費管招牌擦得越亮，就越有望增加票房銷售與贊助。從樂團的角度而言，這是培養在地與全球長期支持者的方法之一。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

疫情全球延燒 張信哲二度插旗英國倫敦巡演急卡！

大都會歌劇院停工 解散雇員

高中教練投書悼布萊恩 先上天堂等喬丹來單挑

下空城令有必要嗎？拉平曲線記取歷史教訓

相關新聞

2020拜魯特音樂節停辦 《指環》新製作延至2022年

疫情嚴峻時刻，現在「音樂會正常舉行」比「音樂會停辦」似乎更像新聞了。但遠在7、8月舉行的拜魯特音樂節，也於3月30日宣布停辦，還是顯得格外引人注目。

費城管弦樂團 免費線上音樂廳開張

費城管弦樂團正在自家網站陸續放上高畫質音樂會影片，提供免費隨選收看。

貝多芬可能沒聾

從現存的「對話本」內容來看，音樂學者發現，貝多芬晚年可能並非全聾，還有部分聽力尚存。

大都會歌劇院停工 解散雇員

面對新冠病毒危機，紐約大都會歌劇院解雇了包括歌劇院管弦樂團、合唱團、舞臺工作人員等所有工會員工，並通知他們，薪水只付到3/31為止。

重新「體驗」交響樂 巴斯克管弦樂團無曲目演出大受歡迎

這個樂季，巴斯克國家管弦樂團與音樂總監Robert Trevino以別開生面的一系列「秘密音樂會」展開冒險——直到曲目保密的節目全部完售、成功收場，Trevino才道出背後秘辛。

17部手機 拼出當代數位琴

在人手一部智慧型手機的時代，以app取代節拍器、調音器，或是當作簡單的臨時鋼琴，都屬司空見慣。不過行銷鬼點子特多的手機品牌OnePlus日前為了宣傳旗下產品，竟用新機「拼」成一部音域接近標準鋼琴的「數位鋼琴」，可就不是單機上面的小鍵盤可以比擬的了。

2020蕭邦鋼琴大賽預選輪名單公佈 9位台灣鋼琴家入選

五年一度的蕭邦國際鋼琴大賽，於昨日宣佈「預選輪」（Preliminary）參賽者名單，共有來自超過30個國家的164名參賽者入選，將於4月17日至28日赴華沙參賽，預計選出80位正賽參賽者，於10月的正賽中角逐大獎。

回歸祖國 席夢．楊2022年出掌雪梨交響

雪梨交響樂團（Sydney Symphony Orchestra，SSO）在經歷駐地雪梨歌劇院為期兩年的整修之後，也將迎來新的掌舵者：樂團宣布，席夢．楊（Simone Young）將於2022年接下第十三任首席指揮，並於2021年先任準首席指揮。她將是該團第一位擔任此職的女性，也是繼馬克拉斯（Charles Mackerras，1982～1985在任）、錢勒德（Stuart Challender，1987～1991在任）之後，第三位執掌該團的澳洲人。

希望之琴 展開加拿大巡迴

以色列知名製琴師Amnon Weinstein的「希望之琴」計劃，與其子Avshalom耗時多年，修復二戰時代納粹大屠殺中「倖存」下來、原本屬於猶太人的小提琴。經他們之手修整的舊琴，至今已逾七十餘把，復活的樂器在美國與歐洲巡迴演出之後，又於2019年11月2日，從蒙特利爾藝術中心展開了新一輪的加拿大巡迴。

莫札特是誰？巴赫還活著？

英國一項為古典音樂串流服務Primephonic進行的調查顯示，在2000位受訪者中，有70%英國年輕人根本不知道莫札特是誰、1/5以為巴赫還活著！

痴呆 帶不走音樂

文/MUZIK 發表於《阿茲海默症預防》（Autonomous Sensory Meridian Response）期刊的新論文指出：即使罹患阿茲海默等老年痴呆症，關於音樂的自發性知覺高潮反應（autonomous sensory meridian response，ASMR）仍不會丟失，或為對抗此類疾病的一條線索。

表演可看 肺炎要防

文/MUZIK 新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，自2019年12月末爆發以來，仍在全球持續蔓延，目前臺灣已有超過30例確診、鄰近國家紛紛進入社區感染階段，來勢兇猛的呼吸道傳染病，也讓多在室內密閉空間進行、眾人一同觀賞的表演藝術節目，一下成了必須注意風險的活動。

熱門新聞

2020拜魯特音樂節停辦 《指環》新製作延至2022年

費城管弦樂團 免費線上音樂廳開張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。