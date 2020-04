費城管弦樂團 免費線上音樂廳開張

文/MUZIK

費城管弦樂團正在 自家網站 陸續放上高畫質音樂會影片,提供免費隨選收看。目前第一波2018-19樂季期間拍攝的內容已經上架,包括 Benjamin Grosvenor、 Emanuel Ax演奏的鋼琴協奏曲、歌劇《Amahl and the Night Visitors》、馬勒九,以及Nico Muhly, Hannibal, and Jake Heggie等人的新作,曲目還在陸續增加中。

其實費管先前即有線上錄音,但只提供樂團贊助者與購票觀眾使用,現在除了進一步推出大眾皆可選看的完整免費影片,還優化設計,在片中置入單曲列表、自動顯示相關表演資訊,並增加搜尋作品、節目單、照片的功能。

該團執行長Matías Tarnopolsky指出,新服務是為了盡可能並有意義地吸引觀眾,藉由分享藝術,將費管招牌擦得越亮,就越有望增加票房銷售與贊助。從樂團的角度而言,這是培養在地與全球長期支持者的方法之一。

