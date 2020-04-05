費城管弦樂團 免費線上音樂廳開張
文/MUZIK
費城管弦樂團正在自家網站陸續放上高畫質音樂會影片，提供免費隨選收看。目前第一波2018-19樂季期間拍攝的內容已經上架，包括 Benjamin Grosvenor、 Emanuel Ax演奏的鋼琴協奏曲、歌劇《Amahl and the Night Visitors》、馬勒九，以及Nico Muhly, Hannibal, and Jake Heggie等人的新作，曲目還在陸續增加中。
其實費管先前即有線上錄音，但只提供樂團贊助者與購票觀眾使用，現在除了進一步推出大眾皆可選看的完整免費影片，還優化設計，在片中置入單曲列表、自動顯示相關表演資訊，並增加搜尋作品、節目單、照片的功能。
該團執行長Matías Tarnopolsky指出，新服務是為了盡可能並有意義地吸引觀眾，藉由分享藝術，將費管招牌擦得越亮，就越有望增加票房銷售與贊助。從樂團的角度而言，這是培養在地與全球長期支持者的方法之一。
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