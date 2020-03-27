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大都會歌劇院停工 解散雇員

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

面對新冠病毒危機，紐約大都會歌劇院解雇了包括歌劇院管弦樂團、合唱團、舞臺工作人員等所有工會員工，並通知他們，薪水只付到3/31為止。

歌劇院總經理Peter Gelb在紐約州長Andrew Cuomo 3/12禁止州內超過500人的集會活動之後（該禁令後續更縮限至50人），援引了契約的「不可抗力」條款；該院稍早也明示，節目取消的簽約歌手同樣不會拿到任何酬勞。

大都會並宣布，從3/19起，停止本樂季（至5/19）所有演出。Gelb在新聞稿中表示，因為罕見的毀滅性疫情，歌劇院必須關閉、節目無法進行。感謝忠實觀眾， 院方將盡力協助員工度過難關，並期待攜手展開將於秋天到來的全新樂季。

據現有協議，大都會歌劇院仍將繼續支付員工的健康保險、許多樂手所費不貲的樂器保險——發言人強調劇院這方面的作為，並將之形容為「暫停雇用」而非「解雇式的強制休假」——但事實上，協議條款卻顯示，員工有資格提出失業申請。

大都會開出第一槍，讓全美各音樂家及表演藝術團體員工都關切起所屬工作組織是否會循此例，把他們通通掃地出門。正如大都會一名員工所言：「當我們掙扎，也就是所有人都在掙扎了。」大都會每年的營運預算高達3億美元，但贊助金只有2億8千4百美元。 Americans for the Arts上週公開的報告則指出，全美非營利藝術團體的經濟狀況，因此波疫情陷入自由落體狀態，損失已達32億美元。

目前還不知道這樣的情況會持續多久，大都會雖有因應方案，但其2020-21樂季能否如期開始，也在未定之天。現在劇院每天將原本用於電影院直播的高畫質影片，免費送上串流；樂團成員與指揮涅傑—瑟貢則開始在網上分享他們自己在家演奏的影片

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