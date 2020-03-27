文/MUZIK

圖/Artigas

從現存的「對話本」內容來看，音樂學者發現，貝多芬晚年可能並非全聾，還有部分聽力尚存。

俄亥俄州州立肯特大學音樂學教授Theodore Albrecht指出，不僅僅是第九號交響曲首演的1824年5月，甚至到了貝多芬參與自己作品的最後一場首演：1826年3月的第十三號弦樂四重奏（Op. 130）時，都並非充耳不聞；直到他1827年去世前夕，左耳也都還保有部分聽力。

貝多芬的聽力從1798年開始衰退，在1812至1816年間，他試著用聽筒微幅改善情況。自1818年起，他帶上空白的「談話本」，讓想與他說話的人快速寫下想講的內容，他讀過再大聲回答對方。

對話本上1823年的一段內容提到，作曲家來到自己喜歡的咖啡廳，遇到同受聽力喪失之苦的陌生人向他尋求指點，他在本子上匆匆寫下建言：「沐浴（與）鄉間空氣對很多事情都有幫助，只是不要太早使用任何裝置（聽筒）——我正因如此，得以留下左耳部分聽力。」他還補充：「可能的話，透過書寫來（對話）較佳，耳朵可以藉此休息。」1824年，一位音樂家拜訪貝多芬，在本子上告訴他：「你已經可以單獨指揮整首序曲……指揮整場音樂會對你的聽力負擔太重，所以我建議你不要。」

Albrecht表示，現存於波昂的2本與柏林國家圖書館的137本對話本，堪稱足以顛覆樂界目前的認知，他目前已經找到23條與聽力直接相關的內容，估計還有數十處將會逐漸浮現：「他還是能聽到一些東西的。」

有些音樂學者認為，隨著聽力的逐漸喪失，貝多芬更偏向在曲中使用中、低音域，到他完全耳聾時，才又憑記憶與想像，重拾高音域。但看看第九號交響曲的樂譜，短笛與低音提琴不但同時出現，而且曲中使用了全部音域，Albrecht由是分析，這種說法不甚可信。他正在進行編輯對話本，並首度譯為英文的龐大計劃，預估將集結為12冊出版，相較於始自1968的德文學術版，英文版將以廣博的註腳幫助讀者探索難以解讀的內容。

Albrecht認為，貝多芬不避艱困締造的成就，絲毫不因「並非全聾」而有所減損；值其誕辰250週年之際，更將繼續為後世傳頌。

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