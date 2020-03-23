重新「體驗」交響樂 巴斯克管弦樂團無曲目演出大受歡迎

文/MUZIK

這個樂季，巴斯克國家管弦樂團與音樂總監Robert Trevino以別開生面的一系列「秘密音樂會」展開冒險——直到曲目保密的節目全部完售、成功收場，Trevino才道出背後秘辛。

Trevino認為，包括他自己在內，我們都是音樂的「偽鑑賞者」。所謂鑑賞，其美學體驗是建構在許多已經成型、甚至已有定評的期望和偏好之上，我們帶著這些明顯的偏好去聽音樂，但並不開放或直接地涉入作品，這已成為一種定式，讓人很難單純地進入藝術家呈現的東西本身。他對音樂界的這一切感到沮喪，但想要跳脫，又得冒著觀眾礙於先入之見、可能根本不來的危險。

馬爾默的無菜單餐廳Bloom In The Park，觸發Trevino的上述反思，這家餐廳的哲學是讓人不帶預設地與食物相會——告知必須避開的過敏源，菜餚就會陸續上桌，而且沒人會告訴顧客吃了什麼，只讓人單純地體驗食物——也刺激Trevino重拾自己蘊釀多年、從擔任辛辛納提交響樂團助理指揮時期，腦中便具雛型的「非常規音樂會」。這個演出全當代作品的狂想從沒機會實行，畢竟它確實是票房毒藥，因為依循偽鑑賞習慣的人們，自然會對其懼而遠之。

Bloom In The Park的做法讓Trevino意識到，自己以前的點子還不夠勇敢，如果讓聽眾完全不能預知要演什麼、沒人看到曲目與作曲者，也就沒有「不和諧的現代音樂」的先入為主，原本「預想」的狀況一變而為「體驗」，取而代之的是樂團，以及對聽眾的保證：「來吧，相信我們，這將成為前所未有的體驗。」如此，又用期望代替了僅僅體驗的單純。

接下來，不可思議地，音樂家、聽眾、媒體之間的強大信任逐漸建立，大家都想加入這個「賣東西卻不講要賣些什麼」的狂想，它成了一個廣為散布的大新聞：國家新聞臺來拍攝排練的情況，但播出的東西根本聽不出可以確切辨認的內容；而他自己為樂團錄的宣傳片則開玩笑地保證最後會揭曉謎底，但總是弄得像訊號中斷一樣，停在就要說出作曲家名字的地方，不住地賣關子。

而演出本身，則無疑是個大考驗，型式上的複雜準備耗時數月，幾乎有如製作一部歌劇；內容除了需要演奏全新委創的高難度頂尖作品，其中甚至還有指揮下臺坐進觀眾席的段落——這一切堪稱集出錯可能之大成，卻又不容許一點失誤，否則整晚節目都會搞砸——全團因之十分投入，到了每一個人都深信它會成功的程度。

抱著前所未有的緊張心情，Trevino踏入第一夜演出的現場。聽眾們帶著少見的、混和著不確定感的興奮入座，能量與好奇充塞廳中——起初他們並不知道該對音樂作何反應，Trevino完全打破音樂會常規地坐進觀眾席，讓人們吃了一驚，卻也同時讓他們真正投入其間，享受於斯、著迷於斯。

第一晚的演出，得到相當正面的評論，文中沒有提到演出什麼作品，而是全力著墨於節目概念與置身其中的體驗。這在整個巴斯克自治區營造了一起體驗新鮮事的協同心理，接下來的同系列節目場場完售，樂團巡迴全區四州，但每場音樂會結束時，他們都會要求聽眾不要「泄密」曲目，大家也守口如瓶。深深的興奮感從音樂廳傳到酒吧裡、傳到街上，人們公開談論著音樂會、說出他們的感覺。

對此，Trevino與樂團引以為傲，非只音樂會的成功，還有人們藉由分享體驗——尤其是驚喜的體驗——建構出更大的社群。放下先入之見，演出者與同胞、與整個環境在共同的體驗裡走到一起，音樂人在這樣的活動中，也得以進入這個藝術型式一直試著想要做到的、為人類彼此建立更強連繫的境界。

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