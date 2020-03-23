17部手機 拼出當代數位琴

文/MUZIK

在人手一部智慧型手機的時代，以app取代節拍器、調音器，或是當作簡單的臨時鋼琴，都屬司空見慣。不過行銷鬼點子特多的手機品牌OnePlus日前為了宣傳旗下產品，竟用新機「拼」成一部音域接近標準鋼琴的「數位鋼琴」，可就不是單機上面的小鍵盤可以比擬的了。

這部「新樂器」由17部串連在琴臺上的OnePlus 7T Pros組成，每部手機「負責」三白鍵加兩黑鍵，音域達到85鍵之譜，專為主打該機強項——90Hz高更新率的顯示幕與快速中央處理器——而設，提供使用者順暢的彈奏體驗。

該琴先在倫敦亮相，並巡迴至巴黎、羅騰堡、赫爾辛基等地。也許「為鋼琴充電」（而非調音？）以後也會一件變成稀鬆平常的小事了。

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