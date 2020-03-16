2020蕭邦鋼琴大賽預選輪名單公佈 9位台灣鋼琴家入選

文／MUZIK

五年一度的蕭邦國際鋼琴大賽，於日前宣佈「預選輪」（Preliminary）參賽者名單，共有來自超過30個國家的164名參賽者入選，將於4月17日至28日赴華沙參賽，預計選出80位正賽參賽者，於10月的正賽中角逐大獎。

（3/12更新：蕭邦國際鋼琴大賽主辦單位公佈，由於新型冠狀病毒疫情影響，預選輪將從4月移至9月舉行。）

本次共有9位台灣新秀鋼琴家入選，依照大賽官網公布順序為：張凱閔（Kai Min Chang，大賽公布國籍誤植為中國）、陳涵（Han Chen）、段欣妤（Hsin Yu Duan）、謝維庭（Wei-Ting Hsieh）、葉士賢（Yeh Shih Hsien）、徐筠芷（Yun Chih Hsu）、林灝維（Hao Wei Lin）、沈孟生（Meng-Sheng Shen）、蘇思羽（Szuyu Su）。比起上屆僅有2名進入預選輪，今年台灣表現不俗。

於其他國家方面，仍然是由亞洲為大宗，以日本與中國（不含香港3名）各31名為首，上屆冠軍趙成珍的南韓則有16人入選，地主國波蘭則是有18名參賽者，令人注目的是，美國、加拿大與英國的參賽者，也以亞裔居多，或許反映了亞洲家庭較熱衷給予樂器學習的現象。

預選輪參賽者將在大賽指定曲庫中演出6首蕭邦作品，依照前幾屆慣例，應會有全程線上直播，歡迎各位樂迷一起線上為台灣鋼琴家們加油，同時也可以看看哪些參賽者將脫穎而出，在10月的正賽中大放異彩！

完整入選名單請見此：

XVIII Chopin Competition Warsaw - Competitors

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