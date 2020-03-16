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回歸祖國 席夢．楊2022年出掌雪梨交響

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文／MUZIK

雪梨交響樂團（Sydney Symphony Orchestra，SSO）在經歷駐地雪梨歌劇院為期兩年的整修之後，也將迎來新的掌舵者：樂團宣布，席夢．楊（Simone Young）將於2022年接下第十三任首席指揮，並於2021年先任準首席指揮。她將是該團第一位擔任此職的女性，也是繼馬克拉斯（Charles Mackerras，1982～1985在任）、錢勒德（Stuart Challender，1987～1991在任）之後，第三位執掌該團的澳洲人。

1982年，自雪梨音樂學院畢業的席夢．楊，正是從雪梨歌劇院的聲樂指導與常駐指揮，展開其音樂職涯，後於1985年首度在此登臺。她與SSO的初體驗則在1996年：「25年來，我看著它從非常好，一路成為今日極佳的管弦樂團……這是個國際級的夢幻樂團，這些年來，我們彼此的共鳴更形強化。對與全球頂尖樂團不斷合作的我來說，我很驕傲能夠在這非凡城市裡的非凡音樂家團體，擔任首席指揮。」

身為甚受澳洲觀眾歡迎的一線指揮，近年席夢．楊為職涯自由，已多次婉拒澳洲團體的職務邀約，不過她在2017年受訪時曾鬆口表示，如果有好的CEO，她可能終會考慮首席指揮或音樂總監的位置。2019年，她接下SSO客席指揮，與首席客席指揮Donald Runnicles、桂冠指揮Vladimir Ashkenazy，以及任期已至最後一年的首席指揮 David Robertson一起帶領樂團，讓管理階層得以大範圍地尋找下一個適任人選。

說到繼任一事，席夢．楊提及自己土生土長、最愛雪梨，並與SSO擁有長達25年的良好關係，且指自己與樂團已有未來兩年的規劃，加上Emma Dunch出任CEO，可謂一大利多，萬事俱備，「就在此時」。她相信「我們可以組成合作良好的團隊，為樂團、為城市作出貢獻。」

席夢．楊與SSO的第一紙合約為期3年，每年指揮8週，分3個時段坐鎮澳洲，與行政團隊密集合作。她對雪梨歌劇院整修後嶄新的聲學效果充滿期待，已在思考如何計劃相應的新節目。除了將會延續近年反應良好的德國浪漫晚期路線、參酌樂團成員們的意見，她當然也不忘自己擅長的當代面向，並打算引入澳洲音樂家的優秀之作，以曲目展現「一流樂團的實力」。

再就目前澳洲作品只占SSO曲目1.6%，而且沒有音樂出自女性之手的現況，席夢．楊坦言，自己雖然知曉這個世代的澳洲作曲家，但對20世紀上半葉的前輩們所知仍少；性別話題無疑熱門，卻不是她選曲的標準：「工作不是性別政治的平臺。」並承諾對20世紀以來各代澳洲音樂家的作品好好研究、慎選，希望能為樂迷演出受到埋沒的前所未見之作。

另一方面，歌劇院整修期間，SSO不可免地必須面對藝術與財政上的雙重挑戰，但暫時回到樂團以前的老據點市政廳（Sydney Town Hall），雖然座位數不及歌劇院，卻絕對是可以喚起「雪梨人」回憶的地方，席夢．楊就對錢勒德在此指揮SSO演出的馬勒二永誌難忘，她自己也曾在1990年代晚期指揮SSO，在市政廳上演當代音樂。因應廳內聲學效果，SSO將避免上演大部頭、超過場地負荷的作品，代之以古典曲目，席夢．楊說：「我已在期待明年要於此上演的曲目，貝多芬第七號交響曲很特別，真令人興奮。」

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