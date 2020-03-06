莫札特是誰？巴赫還活著？

文/MUZIK

英國一項為古典音樂串流服務Primephonic進行的調查顯示，在2000位受訪者中，有70%英國年輕人根本不知道莫札特是誰、1/5以為巴赫還活著！

雖然在調查中，94% 18至34歲的受訪者都知道歌手阿黛兒，但只有1/3知道曾在倫敦奧運上演出的指揮拉圖，更別提聽說過小提琴家班娜德蒂（Nicola Benedetti）的，還不到1/5。

對英國本土的作曲家也是一樣，在20至34歲的受訪者中，只有14%知道名曲《榮耀與希望之土》出自艾爾加之手。

作曲家Debbie Wiseman認為這是對古典音樂普遍受到忽視的示警，她不驚訝，但為此悲傷，並冀望學校加把勁，以免偉大的音樂作品於未來的世代消亡：「不幸的，樂於『作樂』、鼓勵學生參加管弦樂團或合唱團的學校，仍是少數。」

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