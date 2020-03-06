希望之琴 展開加拿大巡迴

文/MUZIK

先前我們曾經報導過以色列知名製琴師Amnon Weinstein的 「希望之琴」 計劃，他與其子Avshalom耗時多年，修復二戰時代納粹大屠殺中「倖存」下來、原本屬於猶太人的小提琴。經他們之手修整的舊琴，至今已逾七十餘把，復活的樂器在美國與歐洲巡迴演出之後，又於2019年11月2日，從蒙特利爾藝術中心展開了新一輪的加拿大巡迴。

身為大屠殺的倖存者，Amnon Weinstein在戰爭期間失去很多親愛之人，Avshalom受訪時提到，這是一個充滿情感的計劃，讓修復樂器成為跨越世代的使命。

Avshalom表示，父親在1960年代受訓成為製琴師，自己也在18歲時克紹箕裘，為這分家族事業出力。他回憶他們一起修復一把受損嚴重的舊樂器「都成碎片了……我們像在做拼圖」雖然狀況奇差，但Amnon依然堅持。

「每樣東西幾乎都是可以修復的，只看你想不想付出時間、力氣與金錢」每把琴上，都投注了這對父子許多專注的時光，不只是為了讓它們重獲新「聲」，更是為了保留那段歷史：「修復並了解這些琴的確切身世，像是曾在集中營或者死亡集中營裡被拉奏，都有很不同的意義。」

蒙特利爾的音樂會，曲目除了巴赫、孟德爾頌、馬勒作品，加拿大作曲家Jaap Nico Hamburger《孩子的戰爭日記》也將進行首演，該作發想自戰時多位受戮青少年的日記，以及在Yad Vashem參觀孩童紀念館的心得，Hamburger提到：納粹軍官強迫死亡集中營裡的囚徒，在毒氣室入口演奏古典音樂，讓來到門前的將死者以為事情沒那麼糟。

聲樂演出將由女高音Sharon Azrieli與男高音Gideon Zelermyer擔綱。參與者之一、小提琴家Monica Duchesne受訪時表示，很榮幸能演奏八把舊琴的其中一把，使用這些主人沒有挺過恐怖時期的樂器，是很感人的經驗，也顯現了它們的韌性。

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