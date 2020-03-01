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痴呆 帶不走音樂

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

發表於《阿茲海默症預防》（Autonomous Sensory Meridian Response）期刊的新論文指出：即使罹患阿茲海默等老年痴呆症，關於音樂的自發性知覺高潮反應（autonomous sensory meridian response，ASMR）仍不會丟失，或為對抗此類疾病的一條線索。

ASMR是指顱內、頭皮、後背以及四肢等周邊部位受到視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等其他知覺刺激，而產生愉悅反應的感知現象，常見的具體表現有頭頸部皮膚酥癢、起雞皮疙瘩等，因此也稱「耳音」、「耳搔」、「顱內高潮」。

此研究認為，腦中職司ASMR的部位，不會因老年痴呆而減損，並且確認：音樂有時可以藉著引發ASMR，將患者從痴呆的迷霧中短暫地「拉」回現實，或至少近似於常態，學界曾多次觀察到這樣的例子——像是聽著年輕時聽過的歌曲，而一時「走出」痴呆狀態的亨利——唯尚未深入研究。

該論文投稿者、猶他州大學放射醫學系副教授Jeff Anderson表示，眼下老年痴呆人口急遽增加，已成為社會的重負，音樂雖不能說是未來解方，但卻可能讓該症獲得控制、減少照護支出，進而讓患者生活品質有所提升。

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