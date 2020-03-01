快訊

泰國通報新冠肺炎死亡首例 35歲零售業員工

紐時：為何這波美股大跌即使降息也可能無法止災？

表演可看 肺炎要防

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，自2019年12月末爆發以來，仍在全球持續蔓延，目前臺灣已有超過30例確診、鄰近國家紛紛進入社區感染階段，來勢兇猛的呼吸道傳染病，也讓多在室內密閉空間進行、眾人一同觀賞的表演藝術節目，一下成了必須注意風險的活動。 對此，國家表演藝術中心旗下場館、樂團，及北高兩市交響樂團都已加強防疫，並有少數節目取消，以下統整概況。

國表藝轄下兩廳院臺中國家歌劇院衛武營國家藝術文化中心，北、中、南三大場館皆有防疫措施，包括：

1.執勤服務人員全面配戴口罩、每日量測體溫自主管理。

2.於驗票處為觀眾量測體溫，超過37.5℃者，即要求戴口罩及就醫，並協助辦理退票。 臺中國家歌劇院開放驗票時間提前（大劇院、中劇院1小時；其它場地半小時），提醒觀眾提早出門。

3.高接觸頻率區域，加強消毒清潔。

4.各場館都備有酒精、乾洗手、額溫槍等，位置如下：

兩廳院：出入口設置洗手器、服務臺有額溫槍

臺中國家歌劇院：皆在服務臺

衛武營：廳院內服務臺、三樓服務中心

5.各場館不主動提供口罩，但建議入場民眾護己護人、考慮自身狀況配戴。

演出方面，依文化部指示，三大場館，及國表藝轄下國家交響樂團（NSO）、國立臺灣交響樂團（NTSO）原訂主辦節目皆不取消；唯特殊原因，或國外團體因疫情無法成行，導致部分節目異動：

【兩廳院】

臺灣國際藝術節（TIFA）： 「十二碗菜歌」 因演出包括現場提供小吃，感染風險高，延期至秋天。 「癲鵝湖」、「透視」、「讓我們來談談Dis」、巴希瓦現代舞團「委內瑞拉」，考慮國外團體演出不便，取消。

【衛武營】

倫敦沙德勒之井劇院—威廉．佛塞「寧靜舞夜」，考慮國外團體演出不便，取消。

另，高雄市文化局及高雄市交響樂團、高雄市國樂團所屬高雄市愛樂文化基金會宣布：「法櫃奇兵」、「馴龍高手」 四個場次的草地音樂會延期；「楚歌別姬」 音樂會、英國潔思敏瓦迪蒙舞團兩場 「木偶成人記」 、西班牙創思者劇團兩場 「誰能讓風停止」，共五場節目取消。

臺北市立交響樂團，尚未公告節目異動。

以上資訊以截稿時間為限，訂票或出行前，莫忘確認節目主辦單位最新消息、做好防護措施——疫情多變化，樂友須保重。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

日本北海道新增2例新冠肺炎患者 總計41例

好消息！我新冠肺炎個案9人解除隔離 含武漢包機台商

北海道80多歲男性染新冠肺炎亡 日本境內第4例死亡病例

武漢肺炎疫情中心一級開設 各部會副首長進駐

相關新聞

痴呆 帶不走音樂

文/MUZIK 發表於《阿茲海默症預防》（Autonomous Sensory Meridian Response）期刊的新論文指出：即使罹患阿茲海默等老年痴呆症，關於音樂的自發性知覺高潮反應（autonomous sensory meridian response，ASMR）仍不會丟失，或為對抗此類疾病的一條線索。

表演可看 肺炎要防

文/MUZIK 新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，自2019年12月末爆發以來，仍在全球持續蔓延，目前臺灣已有超過30例確診、鄰近國家紛紛進入社區感染階段，來勢兇猛的呼吸道傳染病，也讓多在室內密閉空間進行、眾人一同觀賞的表演藝術節目，一下成了必須注意風險的活動。

手術時來點音樂 醫、病雙方皆得益

在手術房裡聽著音樂動刀，並不是新鮮事——英國醫學期刊即曾指出，在手術時演奏樂器的例子，可以上溯至西元前4000年——近期在國際外科期刊（International Journal of Surgery）刊登的一篇報告，則集結多國學者，審視了已有的18個國際相關研究、9篇文獻，表示手術中聆聽古典音樂對於醫生與患者皆有一定益處。

杜達美續約洛杉磯愛樂

洛杉磯愛樂董事會日前宣布：繼續「擁抱」杜達美，將他「音樂與藝術總監」的任期一舉延展到2025-26樂季。

清潔注意！管樂演奏者患呼吸道感染比率高16％

來自英國諾丁罕大學醫院的新研究顯示：緣於樂器內部細菌滋生，管樂吹奏者罹患呼吸道疾病的機率，比常人要高出16%，銅管與木管皆然。

奉俊昊 vs 韓德爾：《寄生上流》與《羅德琳達》的諷意交織

歌劇，尤其在視覺上以神化英雄為核心、音樂中時常忽來跳躍、哀嘆如潮的巴洛克歌劇，堪稱最能與其它戲劇交織互文的一門藝術——在甫獲奧斯卡四項大獎的韓國電影《寄生上流》裡，導演奉俊昊不但讓觀眾與輝煌壯麗的巴洛克音樂撞個滿懷，更讓來自韓德爾歌劇《羅德琳達》的兩段詠嘆調，呼應著全片兩處關鍵轉折的情節唱響，特別引人注意。

關於史卡拉歌劇院的小知識：你不可不知的米蘭史卡拉歌劇院

米蘭的史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）是歷史上最傳奇的歌劇院之一，在義大利，史卡拉歌劇院是一座不可忽視的文化遺產。

法國建築大師讓．努維爾工作室起訴巴黎音樂廳

頂尖建築大師讓．努維爾（Jean Nouvel）起訴他的前客戶——巴黎愛樂大廳（Philharmonie de Paris），於2015年開幕——就音樂廳建造過程的費用糾紛提起訴訟

睽違四年 鋼琴快手邁可森回來了！

「邁可森克羅埃西亞狂想音樂會」將再次與臺灣北中南樂迷們見面！細數來台回憶，邁可森有些心裡話想對樂迷說！

成人學鋼琴十大重點

作為一個成人學鋼琴可能會讓人心驚膽跳。因為他們覺得自己太老了、開始得太晚了。好消息是，如果你很想學鋼琴，這邊有幾個可能派得上用場的小秘訣

與1900再敘經典 ─ 《海上鋼琴師》重返大螢幕

奧德薩及羅馬兩地搭景拍攝的史詩電影《海上鋼琴師》4K數位修復版將重返大螢幕

台北愛樂青年管弦樂團 攜手歐洲小提琴新星陳瑾瑒聖誕獻禮

今年台北愛樂青年管弦樂團冬季音樂會，特邀活躍於歐洲樂壇的台裔小提琴家陳瑾瑒與台灣青年音樂家們同台演出芬蘭國寶級作曲家西貝流士（J. Sibelius）的經典作品《d小調小提琴協奏曲》。

熱門新聞

痴呆 帶不走音樂

表演可看 肺炎要防

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。