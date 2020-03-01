文/MUZIK

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，自2019年12月末爆發以來，仍在全球持續蔓延，目前臺灣已有超過30例確診、鄰近國家紛紛進入社區感染階段，來勢兇猛的呼吸道傳染病，也讓多在室內密閉空間進行、眾人一同觀賞的表演藝術節目，一下成了必須注意風險的活動。 對此，國家表演藝術中心旗下場館、樂團，及北高兩市交響樂團都已加強防疫，並有少數節目取消，以下統整概況。

國表藝轄下 兩廳院 、 臺中國家歌劇院 、 衛武營國家藝術文化中心 ，北、中、南三大場館皆有防疫措施，包括：

1.執勤服務人員全面配戴口罩、每日量測體溫自主管理。

2.於驗票處為觀眾量測體溫，超過37.5℃者，即要求戴口罩及就醫，並協助辦理退票。 臺中國家歌劇院開放驗票時間提前（大劇院、中劇院1小時；其它場地半小時），提醒觀眾提早出門。

3.高接觸頻率區域，加強消毒清潔。

4.各場館都備有酒精、乾洗手、額溫槍等，位置如下：

兩廳院：出入口設置洗手器、服務臺有額溫槍

臺中國家歌劇院：皆在服務臺

衛武營：廳院內服務臺、三樓服務中心

5.各場館不主動提供口罩，但建議入場民眾護己護人、考慮自身狀況配戴。

演出方面，依文化部指示，三大場館，及國表藝轄下國家交響樂團（NSO）、國立臺灣交響樂團（NTSO）原訂主辦節目皆不取消；唯特殊原因，或國外團體因疫情無法成行，導致部分節目異動：

【兩廳院】

臺灣國際藝術節（TIFA） ： 「十二碗菜歌」 因演出包括現場提供小吃，感染風險高，延期至秋天。 「癲鵝湖」、「透視」、「讓我們來談談Dis」、巴希瓦現代舞團「委內瑞拉」，考慮國外團體演出不便，取消。

【衛武營】

倫敦沙德勒之井劇院—威廉．佛塞 「寧靜舞夜」 ，考慮國外團體演出不便，取消。

另， 高雄市文化局及高雄市交響樂團、高雄市國樂團所屬高雄市愛樂文化基金會 宣布：「法櫃奇兵」、「馴龍高手」 四個場次的草地音樂會延期；「楚歌別姬」 音樂會、英國潔思敏瓦迪蒙舞團兩場 「木偶成人記」 、西班牙創思者劇團兩場 「誰能讓風停止」，共五場節目取消。

臺北市立交響樂團，尚未公告節目異動。

以上資訊以截稿時間為限，訂票或出行前，莫忘確認節目主辦單位最新消息、做好防護措施——疫情多變化，樂友須保重。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》