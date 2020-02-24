手術時來點音樂 醫、病雙方皆得益

在手術房裡聽著音樂動刀，並不是新鮮事——英國醫學期刊即曾指出，在手術時演奏樂器的例子，可以上溯至西元前4000年——近期在國際外科期刊（International Journal of Surgery）刊登的一篇 報告 ，則集結多國學者，審視了已有的18個國際相關研究、9篇文獻。

這些已有的案例，涵蓋212位參與者，其中約2/3的醫護人員注意到音樂在手術房裡開始播放，參與者，包括患者，表示聽音樂可減輕壓力、讓人比較放鬆，而且他們偏好古典音樂，又以莫札特鋼琴奏鳴曲略占上風，其次為嬉哈，音量則以中低為宜。研究提及，其效果包括器械操控、準確度、手術中多種工作的品質等諸多面向都有提升，這種被稱為「莫札特效應」的假設，雖然很難被證實，但具體來說，可以讓手術時間縮短10%、皮膚修復做得更好，患者似乎也得利，麻醉劑與止痛劑的用量都減少了。

但音樂對於手術的影響，並非全然正面，播放音樂也可能導致醫療人員分心、溝通出錯，音量過大或節奏快速的音樂尤然，甚而還會增加術後感染的風險。世衛組織（WHO）即建議，手術房中音樂聲量以低於30分貝為宜。

領導此研究的丹地大學教授Michael El Boghdady受訪時表示，他們的研究基於強而有力的科學證據，揭示音樂對手術之利遠大於弊……但過於大聲、節奏太快的音樂，則會造成手術中的溝通失誤，必須當心。

研究者提醒，該研究案例為模擬手術情境，而非真實手術，參與者數量也有限，不過對音樂為手術帶來的好處，他們仍然抱持正面態度。

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