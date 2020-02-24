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杜達美續約洛杉磯愛樂

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

洛杉磯愛樂董事會日前宣布：繼續「擁抱」杜達美，將他「音樂與藝術總監」的任期一舉延展到2025-26樂季。

2009年，28歲的杜達美出任洛愛音樂總監，第一紙合約的5年之限很快就被增長到2018-19樂季、再到2022年中，並於上次新增了「藝術總監」的頭銜。

杜達美在洛愛的第一個十年，樂團躋身全球頂尖之林，這位總監年薪也達300萬美元之譜（2016年數據）。他提出大膽的願景、策劃不拘一格的節目，一邊拓展樂團的界限、一邊將洛愛帶上百年巔峰；並藉綠傘系列、迪士尼音樂廳與雷克雅維克音樂節的年度馬拉松等，圈粉年輕人。

作為其藝術哲學的基石，杜達美在樂教方面，也以洛城青年管弦樂團幫助超過1200位生涯正在起步的年輕音樂家。

杜達美對續任沒有表示意見，但他聲明：「在洛城，我們有特別的機會與責任，團結美國之魂、與這裡的兄弟姐妹攜手打造並強化音樂與教育之間的橋樑……我們還有許多工作，但我期待未來的挑戰，還有更多與這非凡的樂團及其領導團隊共享的美妙時光。」

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