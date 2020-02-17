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清潔注意！管樂演奏者患呼吸道感染比率高16％

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

來自英國諾丁罕大學醫院的新研究顯示：緣於樂器內部細菌滋生，管樂吹奏者罹患呼吸道疾病的機率，比常人要高出16%，銅管與木管皆然。

研究在該校學生樂團中展開，其間發現：過半數的管樂吹奏者不會在每次演奏之後清理樂器，更有高達58%根本沒學過如何好好清理，61%則對自己因此成為支氣管炎等肺部感染的高危險群渾然不覺。

呼吸的水氣與口水積存在管樂器內，成為細菌及真菌繁殖的理想溫床，足堪吹奏者警惕。

諾丁罕大學醫院物理治療師、數年前通過長笛8級考試的Holly Drover以她於2019年12月於英國胸腔協會（British Thoracic Society）冬季研討會上發表的研究指出：已有很多證據顯示管樂器內細菌與真菌的存在，但很少研究進一步關心這與音樂家胸腔感染是否有關？身為管樂熱衷者，她帶著這分疑惑走入校內樂團，調查全團之後，發現管樂部胸腔感染比為62/1000，略高於常人平均值49-54/1000。

Drover表示，這不是要大家放棄管樂，只是要更注意衛生，包括每次吹完都要內外清理、將用過的簧片晾乾再收、適度清洗管樂器等，況且吹管樂還對肺功能有所助益呢！

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